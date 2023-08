Mut zur Veränderung: Frank kleine Kruthaup an alter Wirkungsstätte verabschiedet

Neuer Job in Harpstedt im Landkreis Oldenburg: Frank kleine Kruthaup (links) hat nach über 30 Jahren die Vechtaer Kreisverwaltung verlassen. Landrat Tobias Gerdesmeyer verabschiedete ihn dieser Tage. © Steinkamp (Landkreis Vechta)

Harpstedt/Vechta – Im Kreise der Amtsleiter hat Tobias Gerdesmeyer, Landrat des Landkreises Vechta, Frank kleine Kruthaup verabschiedet. Der 52-jährige Rechterfelder war zuletzt Geschäftsführer des Jobcenters Vechta, das gemeinsam vom Landkreis und der Bundesagentur für Arbeit getragen wird.

Seit Anfang August ist kleine Kruthaup Erster Samtgemeinderat in Harpstedt. „Mit Ihnen verlieren wir einen überaus zuverlässigen, gewissenhaften und geschätzten Kollegen, der die kommunale Verwaltung von der Pike auf erlernt hat“, sagte Gerdesmeyer. Er stellte vor allem kleine Kruthaups Arbeit im Jobcenter heraus. Die Geschäftsführung hatte der Rechterfelder am 1. Januar 2021 übernommen – nach sechs Jahren als Rechnungsprüfungsamtsleiter. „Mit rund 110 Mitarbeitern und knapp 7 000 Kunden spielt das Jobcenter für die Menschen und die Wirtschaft in der Region eine wichtige Rolle. Dabei geht es nicht nur darum, den Lebensunterhalt von Arbeitssuchenden zu sichern. Es geht vor allem darum, Menschen durch individuelle Qualifikation neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen“, betonte der Landrat. Dies sei ein wichtiger Beitrag gegen den Fachkräftemangel.

„Managementqualitäten“ bewiesen

Kleine Kruthaup habe ausgezeichnete Managementqualitäten bewiesen – auch mit Blick auf die Betreuung ukrainischer Kriegsflüchtlinge, die Einführung des Bürgergeldes und den verbesserten Telefonservice. Kleine Kruthaup hatte die telefonische Beratung vom allgemeinen Callcenter zurück nach Vechta geholt. Mit über 30 Jahren Verwaltungserfahrung und diversen Führungspositionen bringe er beste Voraussetzungen für die neue Aufgabe mit, sagte der Landrat und ergänzte: „Dass Sie nach so langer Zeit bei einer Behörde bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, spricht für Ihre Freude am Gestalten. Ich bin mir sicher, dass Sie als Erster Samtgemeinderat viel für das Wohl von Harpstedt erreichen.“

Kleine Kruthaup war 1991 als Kreisinspektor-Anwärter in den Dienst des Landkreises Vechta eingetreten. Nach Stationen im Jugendamt und im Amt für Finanzen wurde er 2002 Leiter des Sachgebiets Zentrale Dienste. 2015 übernahm er die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes. Vor zwei Jahren wechselte er als Nachfolger von Heinrich Hoppe an die Spitze des Vechtaer Jobcenters.

Mit der Position des Ersten Samtgemeinderates bekleidet er erstmals eine Wahlbeamtenstelle. Kleine Kruthaup, Nachfolger von Ingo Fichter, ist für acht Jahre gewählt. Als Kämmerer kümmert er sich zugleich um die Haushalte von Samtgemeinde und Mitgliedskommunen.