„Univercycles“: Eine Ära auf Einrädern geht zu Ende

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Sie verabschieden sich aus dem Wettkampfgeschehen: die „Univercycles“ des Unicycle-Teams Harpstedt – hier beim Feuerwerk der Turnkunst in der Oldenburger EWE Arena. © Unicycle-Team Harpstedt

Harpstedt/Oldenburg – Die glanzvolle Kür der „Univercycles“ zu Beginn des Feuerwerks der Turnkunst in der Oldenburger EWE Arena ist ein weiterer Meilenstein im Werdegang der Einradfahrerinnen gewesen. Zugleich markiert sie einen Schlusspunkt: Die Großgruppe des Unicycle-Teams Harpstedt hält zwar am regelmäßigen Training fest, zieht sich aber aus dem Wettkampfgeschehen zurück.

Die älteren Sportlerinnen sind zum Teil deutlich über 20 und gehen mittlerweile eigene Wege – etwa im Studium. Für Training und Meisterschaften bleibt ihnen teils einfach nicht genügend Freizeit, weiß Hannah Allmandinger. Zusammen mit Celina Kreye hat sie die „Univercycles“ bislang auf Wettkämpfe und Showauftritte vorbereitet.

Die bereits dritte Mitwirkung der Großgruppe im Feuerwerk der Turnkunst empfindet sie durchaus als Anerkennung und Ehre. Dass vielleicht auch etwas „Vitamin B“ eine Rolle gespielt hat, kann sie nicht gänzlich ausschließen. „Die Regisseurin und Choreografin Heidi Aguilar ist an der Auswahl der lokalen Gruppen beteiligt. Sie sagt, sie sei ein Fan von uns. Wir kennen sie mittlerweile schon ein bisschen, und das ist uns womöglich zugutegekommen“, lautet Allmandingers Einschätzung.

Wie Phönix aus der Asche

Für ihre Darbietung auf dem Feuerwerk der Turnkunst vor rund 6.000 Zuschauern bekamen die „Univercycles“ das Thema „Spirit“ und dazu passende Musik vorgegeben. „Als lokale Gruppe sollten auch wir in die Geschichte hinter dem Motto eingebettet werden. Die Handlung dreht sich um ein goldenes Wesen, das durch verschiedene Sphären reist, wo es Gruppen und Artisten besucht“, umreißt Hannah Allmandinger den mystisch-magisch anmutenden Hintergrund. „Kostümtechnisch“ habe sich die Einradgruppe aus Harpstedt an den heiligen Vogel Phönix aus der Mythologie der Antike angelehnt, der am Ende seines Lebenszyklus verbrennt, um aus der Asche wieder aufzuerstehen.

Wenn der Nachwuchs so weit ist, wird sich gewiss eine neue und mittelfristig auch wettkampffähige Großgruppe bilden.

„Wir haben binnen etwa anderthalb Monaten eine ganz neue Kür für den Auftritt in der EWE Arena einstudiert“, sagt die Trainerin. In den „federlastigen“ Kostümen mit Röcken, die für Feuer und Flammen stünden, stecke sehr viel Eigenarbeit.

Eine professionelle Lightshow und eine bemalte Fläche unterstrichen die gut vierminütige Kür der in der Turnkunstshow mitwirkenden Harpstedter Einradsportlerinnen ausgesprochen wirkungsvoll. © Unicycle Team Harpstedt

Mit 14 Einradfahrerinnen, darunter vier ehemalige „Wildcats“, nahm die Großgruppe am Showevent in Oldenburg teil. Statt als Phönix hätten die Sportlerinnen in ihren glamourösen Outfits sicher auch problemlos als Paradiesvögel durchgehen können. Mit dem Gesamteindruck, den die „Univercycles“ mit ihrer Kür in der Mitte der Halle hinterließen, umringt von Publikum und begleitet von einer Lightshow, zeigt sich Hannah Allmandinger hochzufrieden.

Das Risiko einer „Massenkarambolage“ fährt bei den Einrad-Freestylern immer mit – erst recht, wenn sie mit Lampenfieber Leistung abrufen müssen. In Oldenburg habe es zwar einzelne Abstiege gegeben, aber die hätten das sehr positive Gesamtbild in gut vier Minuten Kür nicht getrübt, urteilt Hannah Allmandinger. Für die Musik „mit deutschsprachigem Gesang“ und sowohl Pop- als auch ruhigeren Klassik-Elementen habe eine Liveband gesorgt. „Da steckten prägnante ,Marken’ drin. An diesen Stellen und am Takt konnten sich die Fahrerinnen orientieren“, sagt die Trainerin. Der Auftakt der Turnkunstshow bleibe immer lokalen Gruppen vorbehalten – nach etwas „Vorgeplänkel“, das dazu diene, das Publikum in das Thema und die drumherum „gestrickte“ Geschichte einzuführen. „Wir waren also auch diesmal der erste Act“, bekräftigt Hannah Allmandinger.

Die 24-jährige Studentin der Neuropsychologie wohnt mittlerweile in Oldenburg. Zusammen mit Celina Kreye trainiert sie die „Univercycles“ seit 2017. Beide sind zugleich auch Fahrerinnen – und fuhren die Turnshow-Kür selbst mit.

Eine Art Abschlussveranstaltung

Das Jahr 2023 sei wieder „voll mit Einradmeisterschaften“, blickt Hannah Allmandinger aus Sicht des Unicycle-Teams Harpstedt auf die kommenden Monate. „Und an Himmelfahrt steigt das Erlebnisturnfest in Oldenburg. Da wird unser Verein auf jeden Fall auch zugegen sein“, kündigt sie an. Für die „Univercycles“ sei hingegen das Feuerwerk der Turnkunst „eine Art Abschlussveranstaltung“ gewesen, denn: „Die Gruppe löst sich so langsam auf. Fahrerinnen werden erwachsen und können es dann nicht mehr leisten, jedes Wochenende nach Harpstedt zum Training zu kommen. Celina und ich legen deshalb unsere Tätigkeit als Trainerinnen der Großgruppe nieder. Wir finden, es ist nach einer sehr schönen und erfolgreichen Zeit mit den ,Univercycles’ der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt. Wir blicken beide auf das Ende unseres Studiums. Wir können noch gar nicht sagen, wo wir nächstes Jahr um diese Zeit stehen und wohin es uns verschlagen wird.“

Hannah Allmandinger ist mit den „Wildcats“, die sich 2012 als Weltmeister während der WM in Brixen/Südtirol feiern lassen konnten, groß geworden. Ihre Eltern Alexandra und Heiko Allmandinger hatten die Gruppe als Trainergespann aufgebaut. Die „Univercycles“ knüpften im Verein an das an, was mit den „Wildcats“ begonnen hatte.

Hannah Allmandinger ist sich sicher: „Wenn der Nachwuchs so weit ist, wird sich gewiss eine neue und mittelfristig auch wettkampffähige Großgruppe bilden.“

Nachwuchssorgen plagen den Einradverein indes nicht. „Das Angebot des Unicycle-Teams wird sehr gut genutzt. Die Gruppen sind rappelvoll“, spielt Hannah Allmandinger auf „Unisternchen“, „Bumblebees“, „Firecycles“ und „Dominos“ an.

Von Jürgen Bohlken