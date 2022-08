Ungewöhnlicher Einsatz für Feuerwehr auf Harpstedts Burggraben

+ © Feuerwehr Harpstedt Brandschützer zu Wasser im Einsatz – ein Anblick, der auch nicht alle Tage zu erleben ist. © Feuerwehr Harpstedt

Harpstedt – Über eine in Not geratene, angeblich durch einen Angelhaken verletzte Ente auf dem Harpstedter Burggraben hat der Samtgemeindebürgermeister unlängst telefonisch den Harpstedter Ortsbrandmeister informiert. Mit etwas Brot und einem Kescher versuchten daraufhin drei Einsatzkräfte in zwei Booten, das Tier zu locken und zu fangen. Das gelang ihnen allerdings nicht. Die Ente flog weg – und ließ sich sodann nicht mehr blicken. Nach zwei Stunden wurde der Einsatz deshalb beendet.