Tribute-Show der Band ReCartney im „U“ des Amtshofes versetzt rund 500 Zuhörer in Entzücken

Effektvoll setzte die Lichttechnik die Hits der Fab Four in Szene.

Harpstedt - Wer mit geschlossenen Augen lauschte, glaubte die legendären „Pilzköpfe“ mitunter vor dem geistigen Auge leibhaftig vor sich zu sehen.

Einzig das ohrenbetäubende Kreischen der weiblichen Fans, das in den 1960er-Jahren nahezu jedes Konzert der Beatles begleitete, fehlte, wodurch der Musikgenuss wohltuend in den Vordergrund rückte: Rund 500 Besucher genossen am Samstagabend auf Initiative des Kunst- und Kulturvereins (KuK) im rückwärtigen „U“ des Harpstedter Amtshofes die Tribute-Show der Band ReCartney im Sitzen oder Stehen. Vorwiegend prägten die großen Hits von John, George, Paul und Ringo das Event, aber auch Soloprojekte fanden eine musikalische Würdigung. Beatles-Fans fühlten sich in ihre Jugend zurückversetzt. Zuhörer urteilten euphorisch über die energiegeladene Show. Von „großartig“ bis „wunderbar“ reichte die Bandbreite. Soundtechnisch übertraf die Hommage das Original sogar um Längen. Grund: Den Beatles fehlten zu ihrer Zeit schlicht die technischen Mittel für echten Open-Air-Konzert-Genuss. Begleitendes Catering und das tolle Burginsel-Ambiente taten ein Übriges. Auch Nicht-Harpstedter schwärmten, der Schauplatz des Geschehens eigne sich einfach perfekt für Veranstaltungen dieser Art.

Zweieinhalb Stunden währte der Ausflug in die Beat-Ära. Evergreens wie „Hey Jude“ oder „Come together“, mit Lichttechnik und Kunstnebel wirkungsvoll in Szene gesetzt, klangen frischer denn je. ReCartney versteht sich nämlich keineswegs als Coverband, die 1:1 kopiert. Stattdessen unterstreichen die Musiker in ihren Interpretationen den Charme und Ideenreichtum, der in den Orginalsongs steckt. Die Mischung aus Balladen wie „Let it be“ und Up-Tempo-Nummern stimmte ebenso wie die Konzertdramaturgie und die Kommunikation der Künstler mit dem Publikum. Einige Titel animierten sogar zum Tanzen. Sehr zur Freude der Zuhörer wartete ReCartney mit dem einen oder anderen Überraschungsmoment auf. „Say, say, say“ etwa sorgte für Entzücken. Paul McCartney und Michael Jackson hatten mit diesem Track 1983 die Charts gestürmt.

Im Zugabeteil erklang neben „Oh darling“ und „I want to hold your hand“ das ersehnte „Yeah, yeah, yeah“ aus „She loves you“ sowie die am häufigsten gecoverte Ballade überhaupt: „Yesterday“ ließ manchen Zuhörer wohl wehmütig an eine Zeit zurückdenken, da Lieder „für die Ewigkeit“ noch auf echten Instrumenten Gestalt annahmen.

boh