Laudatio in Reimen für den „Vereinshelden“ der „Shooting Birds“

Von: Jürgen Bohlken

In Reimen dankte Tobias Alhelm (links) „Vereinsheld“ Volker Refke (mit Präsentkorb). Rechts David Beider, erster Vorsitzender der Sportjugend im Kreissportbund Diepholz. © BSC Shooting Birds

Harpstedt/Bassum – Eine dicke Überraschung während der Weihnachtsfeier des in Harpstedt beheimateten Bassumer Squash Clubs (BSC) „Shooting Birds“ mit Turnier hat Urgestein Volker Refke aus Syke erlebt, Trainer sowie Kassen- und Jugendwart in einer Person. Für den Landessportbund Niedersachsen verlieh der Kreissportbund Diepholz dem 71-Jährigen, der das einzige verbliebene Clubgründungsmitglied ist, den Titel „Vereinsheld“.

An der Berechtigung dieser Ehrung ließ der BSC-Vorsitzende Tobias Alhelm keinen Zweifel: „Du machst wirklich alles für uns, was geht und in deiner Macht steht“, bekräftigte er vor versammelter Mannschaft. „Du bist immer hier, warst auch heute wieder der Erste und hast einmal mehr die Tür zu unserer Anlage aufgeschlossen“, fügte er hinzu. Zur Feier des Tages bemühte Alhelm ein wenig Alltagslyrik aus eigener Feder. Heißt: Seine Laudatio auf den „Vereinshelden“ hatte er in Verse und Reime gekleidet.

„Ist man seiner lockeren Art und seinem Charme erst mal erlegen, so hat man das Beitrittsformular meist bereits wenig später unterschrieben“, würdigte Alhelm das Talent Refkes, Interessenten für Squash zu begeistern und in Richtung Mitgliedschaft zu bezirzen. „Ist man dann erst mal im Verein, so fängt man an, sich Fragen zu stellen. Zum Beispiel: ,Wie geht er so zärtlich um mit den Bällen?‘“, sorgte der Vorsitzende für Erheiterung.

Mit über 70 ringt er in der Liga teils sehr viel Jüngere nieder

Refke trainiere die Jugend „seit Jahren“ und sei mit ihr schon oft „auf Turniere gefahren“. Um den Nachwuchs sei es leider „etwas ruhiger geworden“. Das hätte Refke sehr gern geändert, „gern auch schon morgen“. Er kümmere sich „verlässlich um den Einkauf aller Bestände“ und ziehe „an Land die eine oder andere Spende“, fuhr der BSC-Chef fort. Der Vorsitzende wertete es als einen persönlichen Clou, dass es ihm gelungen war, „Volker den Posten als Kassenwart schmackhaft zu machen“; seitdem gehe es voran, „denn er kümmert sich um so viele Sachen“. Selbst außerhalb des Vereins sei der Geehrte in der Squash-Welt „allseits bekannt“. Grund: „Viele gute Spieler wurden einst ausgebildet durch seine Hand.“

Mit „über 70“ messe sich Refke immer noch aktiv „in der Liga“ (Landesliga) und ringe selbst 20-Jährige „teilweise nieder“. Doch auch abseits des Sports sei er „ein Spitzentyp“, der helfe, wo er nur könne, mit seinem „ruhigen Gemüt“. Eigentlich wünsche er sich keine große Aufmerksamkeit. „Diesen Wunsch“, entschuldigte sich der Vorsitzende, „konnte ich dir diesmal nicht erfüllen. Denn deine Dienste sind enorm; das musste ich für alle enthüllen.“ Mit einem Dankeschön für die investierte „Mühe und Zeit“ schloss der Clubchef unter Beifall. Ein Präsentkorb in Anerkennung der Verdienste des frischgebackenen „Vereinshelden“ wechselte sodann den Besitzer.