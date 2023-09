DRK-Seniorenzentrum Harpstedt: Kreisverband schaltet und waltet nun allein

Während der Jahreshauptversammlung geehrt (v.l.): Wilma Hentschel (60 Jahre Mitgliedschaft), Karin Lakewand (40 Jahre) und Helga Kopp (langjährige Arbeit als Bezirksfrau). Rechts Anke Fassauer, die neue stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende. © DRK

Harpstedt – Als Ergebnis eines Beschlusses, den die Mitgliederversammlung am 10. September 2022 – durchaus nicht ohne Bauchschmerzen – gefasst hatte, berichtete die erste Vorsitzende Ilse zur Hellen, der DRK-Ortsverein Harpstedt sei aus der Trägergesellschaft des Seniorenzentrums Harpstedt ausgeschieden und habe seine Anteile an den nunmehr alleinigen Gesellschafter, den DRK-Kreisverband Oldenburg-Land mit Sitz in Hude, übertragen.

Im Verlauf der Jahreshauptversammlung im Hotel „Zur Wasserburg“ musste das DRK Harpstedt auch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden neu besetzen, weil der bisherige „Vizechef“ des Ortsvereins, Jörg Weißmann, den Posten bereits Anfang vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Mit Anke Fassauer fand sich eine Nachfolgerin. Die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder wählten sie einstimmig.

Kleiderkammer heißt künftig „Anziehungspunkt“

Einen würdigen Abschied bescherte der Vorstand dem bisherigen Team der Kleiderkammer, das aus Anne Holzner, Renate Jürgens, Ursel Meyer und Sieglinde Wiegmann bestand und seine langjährige Arbeit zu Beginn der Sommerferien beendet hatte (wir berichteten).

Nach ihrem Ausscheiden aus der DRK-Kleiderkammer während der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Harpstedt mit Blumen verabschiedet wurden Renate Jürgens, Ursel Meyer, Sieglinde Wiegmann und Anne Holzner (von links). © DRK

Am 10. Oktober geht es weiter in der Delmeschule: Die DRK-Kleiderkammer startet dort dann mit einer neuen Mannschaft und auch mit einem Neugierde weckenden Namen durch: „Anziehungspunkt“ heißt sie künftig.

Im Versammlungsverlauf ehrte die erste Vorsitzende Ilse zur Hellen Mitglieder für Treue zum und Engagement im DRK-Ortsverein, darunter die langjährige Bezirksfrau Helga Kopp. Auf jeweils 25 Jahre Zugehörigkeit schauen Wibke Strodthoff und Wilfried Eiskamp zurück; auf 40 Jahre blickt Karin Lakewand und sogar auf stolze 60 Jahre Wilma Hentschel. Die beiden letztgenannten Geehrten sowie Helga Kopp wohnten der Jahreshauptversammlung bei, ebenso – als Gäste – der Samtgemeinderatsvorsitzende Günter Wöbse sowie Samtgemeindearchivpfleger Günter Kastendieck (mit seiner Frau Renate), der am Schluss seine Broschüre „Die Samtgemeinde Harpstedt einst und jetzt“ in einem Bildervortrag vorstellte.