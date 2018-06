Dr. Kirsten Otto tritt Amtsnachfolge des verstorbenen Vorsitzenden Hans-Peter Schoppe an

Der zweite Vorsitzende Uwe Cordes (links) verabschiedete Wolf Müller (2.v.r.) aus dem Vorstand. „Die Zukunft liegt in unseren Kindern“, betonte die neue erste Vorsitzende Dr. Kirsten Otto (Mitte). Doris Dauskardt (2.v.l.) führt weiterhin die Kasse. Die Schriftführung liegt nun als Nachfolgerin von Wolf Müller in den Händen von Nicole Windeler (rechts).

Harpstedt - Der, der nicht mehr unter ihnen weilte, hätte sich gewiss gewünscht, dass es weitergeht mit dem „Förderverein Schulen Flecken Harpstedt“: Mit einer Schweigeminute haben die anwesenden Mitglieder am Dienstag während der Jahreshauptversammlung im Hotel „Zur Wasserburg“ des im März verstorbenen Vorsitzenden Hans-Peter Schoppe gedacht. Dann aber richteten sie den Blick nach vorn.

Mit einem zum großen Teil erneuerten Vorstand startet der Förderverein zu neuen Ufern. Die Führung liegt nunmehr überwiegend in weiblicher Hand. Die neue Vorsitzende Dr. Kirsten Otto stellte sich vor ihrer Wahl vor. Die Colnraderin aus dem Ortsteil Austen arbeitet in der Marketingabteilung eines Rinderzuchtverbandes. Ihre beiden Söhne seien vier und acht Jahre alt. Sie werde der Elternschaft der Grundschule Harpstedt in den nächsten Jahren erhalten bleiben. „Die Zukunft liegt in unseren Kindern“, sagte Kirsten Otto. Sie strahlte Tatkraft aus.

Ihr zur Seite stehen als zweiter Vorsitzender Uwe Cordes, als Kassenführerin Doris Dauskardt und als neue Schriftführerin Nicole Windeler. Dem Beirat gehören fortan neben Rektorin Etta Mörking und Konrektorin Ute Hegen (Oberschule) sowie Schulleiter Ufke Janssen und Konrektor Woldemar Schilberg (Grundschule) zusätzlich Cord Bolling, Bianca Grosjean und Aleksandra Michalik an. Alle Funktionsträger freuten sich über einmütige Zustimmung bei eigener Enthaltung.

Wolf Müller führte noch einmal das Versammlungsprotokoll, obgleich er die Schriftführung abgegeben hatte. „Er hat mir gesagt, er wolle zum Abschied nichts haben“, erwähnte Uwe Cordes. Doch als der zweite Vorsitzende über diese Worte nachdachte, kamen ihm Zweifel: „Vielleicht will er ja doch was haben?“ Also ging Cordes in den eigenen Garten und pflückte Blumen für einen schönen Strauß mit individueller Note, den er in der Versammlung überreichte. Müller dankte. Schmunzelnd schilderte er seinen ersten Gedanken, nachdem er die Blumen gesehen hatte: „Schade, dass unser Schützenfest schon vorbei ist.“

Im Jahresbericht merkte Uwe Cordes an, alle bewährten Projekte des Fördervereins seien fortgeführt worden. Das schließe die Schwimmbegleitung für Grundschüler mit Hauptsponsor Avacon als „Leuchtturmprojekt“ ein. Die Mittel dafür würden von 2 000 auf 3 000 Euro aufgestockt. Warum die über eine Crowdfunding-Aktion finanzierte Kletterspinne noch nicht bei der Oberschule Harpstedt steht, hinterfragte Cordes. Die von ihm im Scherz vermutete „Angst vor Spinnen“ sei jedenfalls nicht der Grund, ließ Rektorin Etta Mörking durchblicken. Es gab zu offenen Fragen noch Klärungsbedarf. Zum Ende der Sommerferien soll die Kletterspinne aufgestellt werden.

„Unser Verein arbeitet im Stillen, aber sehr effektiv“, urteilte Uwe Cordes. Er würde es nach eigenem Bekunden aber begrüßen, wenn sich noch mehr Eltern engagierten. „Sie tun’s ja nicht für uns, sondern für die Kinder an der Grund- und an der Oberschule.“

Die neue Datenschutzgrundverordnung nannte Cordes „einerseits sinnvoll“ und „andererseits völlig übertrieben“. Sie zieht jedenfalls für den Schulförderverein die Notwendigkeit nach sich, die Vereinssatzung daran anzupassen.

