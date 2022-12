Schlüsselzuweisungen für die Samtgemeinde Harpstedt: Mehr als erwartet

Von: Jürgen Bohlken

Gute Nachricht aus dem Harpstedter Amtshof: Die Samtgemeinde bekommt 1,456 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen. © Bohlken

Harpstedt – Abschließend berät der Samtgemeinderat am Donnerstag, 15. Dezember, während seiner 19-Uhr-Sitzung im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ den zur Verabschiedung anstehenden Haushalt 2023 für die Samtgemeinde Harpstedt. Ob sich als Ergebnis der gestrigen Beratungen im nicht öffentlichen Samtgemeindeausschuss noch Änderungsanträge zum Etat ergeben, bleibt abzuwarten.

Die Samtgemeindeumlage wird nach Lage der Dinge sprunghaft um 1,8 Millionen Euro nach oben schießen. Eine Kreditermächtigung zur Finanzierung investiver Maßnahmen sieht der Etat ebenfalls vor.

Im Zusammenhang mit dem Haushalt wartete Kämmerer Ingo Fichter am Montag im Finanzausschuss mit einer guten Nachricht auf: An Schlüsselzuweisungen erhält die Samtgemeinde nun 1,456 Millionen Euro – 96.700 Euro mehr, als bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes geschätzt. „Davon“, so verschwieg Fichter nicht, „dürfen wir auf der Auszahlungsseite aber gleich wieder 32.700 Euro mehr für die Kreisumlage einplanen.“ Die Zuwendungen an die Samtgemeinde für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erhöhen sich indes um 8.000 auf 239.000 Euro. Ein zusätzlich in den Etatentwurf aufgenommener 15 000-Euro-Ansatz (Kosten eines Feuerwehrbedarfsplans) wirkt sich ebenfalls auf den Ergebnishaushalt aus. Unterm Strich reduziert sich das kalkulierte Fehl um 57.000 auf 457.500 Euro.

Vergessene 200.000 Euro nachgetragen

Zieht man diese 57.000 Euro von 300.000 Euro ab, die zusätzlich investiv in den Etatentwurf gerutscht sind, verbleiben 243 000 Euro. Um diesen Betrag erhöht sich der kalkulierte Kreditbedarf (auf 1,6505 Millionen Euro). In besagten 300 .00 Euro stecken 100.000 Euro Planungskosten für eine etwaige Überdachung des Schulfahrradständers mitsamt Fotovoltaikanlage. Die übrigen 200 000 Euro hatte die Verwaltung bei der Haushaltsaufstellung versehentlich unberücksichtigt gelassen. „Zwecks Ersatzbeschaffung für das abgängige Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt hatten wir letztes Jahr eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro auf den Weg gebracht. Kassenwirksam wird der Betrag zu gleichen Teilen in den Jahren 2023 und 2024. Wir hatten aber vergessen, die 200.000 Euro für 2023 im Haushaltsentwurf einzustellen. Die sind nun nachgetragen worden“, so Ingo Fichter.

Zweierlei Verständnis von Wirtschaftlichkeit

„Die Wirtschaftlichkeit der angedachten PV-Anlage für den Schulfahrradständer sollten wir ein bisschen im Auge behalten“, mahnte Hartmut Post (CDU) im Finanzausschuss. „Ein bisschen mehr“, bekräftigte Horst Hackfeld (HBL). „Wenn wir mit der PV-Anlage mehr erneuerbare Energie erzeugt bekommen, ist das langfristig selbst für den Fall, dass wir nicht so viel daran verdienen, sicherlich wirtschaftlicher, als Folgen wie im Ahrtal verkraften zu müssen“, gab Irene Kolb (Grüne) zu bedenken.

Stefan Pleus (CDU) wies darauf hin, dass die Erstellung einer neuen Feuerwehr-Gebührenordnung fremdvergeben werden soll. Er vermisste aber einen separaten Haushaltsansatz. Ingo Fichter ging davon aus, dass die Samtgemeinde die Aufwendungen gleichwohl aus dem Etat decken kann. Zu den voraussichtlichen Kosten konnte er noch keine Aussage machen. Die Gebührenordnung sei sicher günstiger als der Feuerwehrbedarfsplan, äußerte sich Bürgermeister Yves Nagel. Er ergänzte: „Selbst wenn wir das fremdvergeben, fällt viel Arbeit damit bei uns im Amtshof an. Wir müssen dem Fachbüro ja die benötigten Daten liefern.“