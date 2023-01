Samtgemeindefeuerwehr-Logo mit Wiedererkennungswert

Von: Jürgen Bohlken

Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel (Mitte) mit dem neuen Logo; an seiner Seite die Feuerwehrpressesprecher Christian Bahrs (r.) und Jannik Stiller. © Bohlken

Harpstedt – Stilisierte Flammen, Sonnenstein und Harpstedter Harfe hat Cleo Klingebiel, die in einer Werbeagentur arbeitet, zu einem Logo für die Samtgemeindefeuerwehr mit hohem Wiedererkennungswert zusammengefügt. Die Brandschützer nutzen dieses „Emblem“ bereits auf ihren Social-Media-Kanälen – auf Facebook und Instagram. Geld verlangt die Urheberin dafür nicht. Mittelfristig soll das Logo generell im Sinne eines „Corporate Designs“ Verwendung finden, also etwa auch auf Briefköpfen.

Im Feuerwehr-Rückblick auf 2022 fällt auf, dass sich die Zahl der Einsätze der sechs Ortswehren in der Samtgemeinde Harpstedt gegenüber 2021 mehr als verdoppelt hat. Sie legte von 104 auf 219 zu. Der Grund dafür sind die Orkantiefs „Ylenia“ und „Zeyneb“ vom 17. und 19. Februar. Auf deren „Konto“ gehen allein rund 120 Einsätze. Eine Führungsstelle in Harpstedt übernahm damals delegierende Funktion. Die Großleitstelle wäre mit dieser Aufgabe in der besonderen Sachlage schlicht überfordert gewesen. Auf die Einsatzbilanz 2022 kommt unsere Zeitung zurück.