Klaus Budzin (SPD) verzichtet auf sein Samtgemeinderatsmandat

Von: Jürgen Bohlken

Klaus Budzin © -

Harpstedt – Das Schreiben flatterte Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel am Donnerstag um 22.54 Uhr ins E-Mail-Postfach und ging zugleich an die Fraktionsvorsitzenden von CDU, HBL, Grünen und FDP. „Ich möchte dir mitteilen, dass ich mein Mandat in der Samtgemeinde zum nächstmöglichen Termin niederlege“ – mit diesen Worten sorgte der bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Budzin aus Harpstedt für einen Paukenschlag.

Dem Vernehmen nach soll es in der SPD direkt vor der Entscheidung ordentlich rumort haben. Dass es dabei inhaltlich um Kritik an der Amtsführung des Samtgemeindebürgermeisters und etwaige daraus zu ziehende Konsequenzen gegangen sei, steht indes bislang nur als Vermutung im Raum.

Budzin blieb auf Nachfrage unserer Zeitung zu seinen Beweggründen recht allgemein: Ein „interner Konflikt“, mit dem er überhaupt nicht habe umgehen können, sei mitverantwortlich dafür gewesen, dass er die Reißleine gezogen habe, um sich selber zu schützen. Obendrein habe ihm Heinz-Jürgen Greszik in der Fraktion total gefehlt; zudem sei er beruflich recht eingespannt und: „Ich werde auch nicht jünger.“

Der Mandatsverzicht Budzins (für den Samtgemeinde-, aber nicht den Fleckenrat) zieht neben der Nachrückerfrage eine weitere Personalie nach sich: Die SPD braucht einen neuen Fraktionschef.