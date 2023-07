Säge oder Sachverständiger?

Von: Jürgen Bohlken

Das hätte böse enden können: Menschen kamen als Folge des abgebrochenen Asts gleichwohl nicht zu Schaden. © Hartmann

Harpstedt – Innerhalb von etwa vier Wochen ist auf dem Harpstedter Koems-Gelände zum zweiten Mal ein dicker Ast aus einer stattlichen Eiche nahe der Handwerks- und der Ranke I-Scheune herausgebrochen – diesmal als Folge des Sturmtiefs „Poly“. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Bauhof hat den Ast entfernt. Der nach Überzeugung von Mitgliedern der „Rentnerbänd“ kranke Baum aber steht noch. Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Flecken Harpstedt.

„Wir haben die Eiche schon länger im Visier und uns von ihrer Standsicherheit überzeugt. Zuletzt nahmen wir diesen und weitere Bäume mit dem bisherigen Revierförster Eberhardt Guba in Augenschein. Das Koems-Gelände geht dort in einen Waldbereich über. Die Betreuung dafür nimmt die Försterei wahr“, erläuterte Bauamtsleiter Jens Hüfner am Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Demnächst schauen wir uns neuralgische Punkte mit fachlicher Verstärkung an. Zusammen mit einem spezialisierten Gutachter werden wir nicht nur die Eiche auf dem Koems, sondern darüber hinaus weitere Bäume in Bereichen mit viel Publikumsverkehr vertiefend in den Blick nehmen“, kündigte der Amtsleiter an. Das sei im Übrigen auf den Weg gebracht worden, bevor das Sturmtief „Poly“ vielerorten Schäden anrichtete, betonte der Fachmann.

Früher gab es vielleicht alle 30 bis 40 Jahre einen Sturm in der Heftigkeit, wie wir ihn am Mittwoch erlebt haben. Jetzt hat man den Eindruck, dass solche Wetterereignisse jährlich vorkommen, wenn nicht sogar noch häufiger.

Gerade Trockenbrüche an belaubten Eichen mutierten in zunehmendem Maße zu einem Problem. „Würden wir danach sofort fällen, gäbe es auch einen Aufschrei“, sprach Hüfner aus Erfahrung. Heißt: Die Gemeinde eckt im Spannungsfeld zwischen Verkehrssicherung und Naturschutz so oder so an – ganz egal, ob sie sofort die Säge oder zunächst einen Sachverständigen bemüht.

Regelmäßiger Blick auf Naturdenkmäler

Für Hüfner ist klar: „Extreme Wetterphänomene häufen sich, und darauf müssen wir uns einstellen.“ Die Klimaveränderung werde immer sichtbarer: „Früher gab es vielleicht alle 30 bis 40 Jahre einen Sturm in der Heftigkeit, wie wir ihn am Mittwoch erlebt haben. Jetzt hat man den Eindruck, dass solche Wetterereignisse jährlich vorkommen, wenn nicht sogar noch häufiger.“

Ob an weiteren Stellen in Harpstedt „Problembäume“ stünden? So wollte der Bauamtsleiter sie nicht nennen. „Neuralgische Punkte“ gebe es aber schon, räumte er ein. Dazu zählte er die Naturdenkmäler am Tielingskamp bei der Begegnungsstätte. „Weil sie geschützt sind, werden sie regelmäßig vom Landkreis angeschaut. Daran werden auch Maßnahmen ausgeführt. Unser Part dabei ist das Entfernen von Totholz“, so Hüfner.