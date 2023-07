Abschied von Harpstedts Grundschulrektor: Was wird am meisten fehlen? „Duuuuu!“

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

„Wir freuen uns auf dem Sommer!“, rappte die ganze Schule zu Beginn und am Ende der Feierstunde in der Pausenhalle. © Bohlken

Harpstedt – Marlene Lippok, die als Lehrkraft an eine Schule in Ostfriesland wechselt, brauchte am Dienstag ein Taschentuch, um sich ein paar Tränchen von der Wange zu wischen; auch den angehenden Ruheständlern Ufke und Julia Janssen, Marika Krone und Patricia Beutling stand die Rührung ins Gesicht geschrieben: Gleich fünf ihrer bisherigen Lehrkräfte, darunter der Rektor, sagte die Grundschule Harpstedt „Tschüs“.

Gemeinsam mit seiner Frau Julia (2.v.l.) kann der bisherige Rektor Ufke Janssen (2.v.r.) seinen Ruhestand genießen. Außerdem verabschiedet: die Lehrkräfte Marika Krone, Patricia Beutling und Marlene Lippok (v.l.). © Bohlken

„Heute ist nicht alle Tage. Wir seh"n uns wieder, keine Frage!“ Aus diesem wiederkehrend von Klassen vorgetragenen Spruch, der den „Pink Panther“-Zeichentrickfilmen entnommen und leicht abgewandelt worden war, sprach die Hoffnung, dass der Draht zur Schule nicht komplett abreißen möge. Das dazugehörige Lied „Wer hat an der Uhr gedreht?“ sangen mehrere Klassen nacheinander in der Pausenhalle – in fünf verschiedenen textlichen Fassungen, jeweils auf die zu verabschiedende Lehrkraft gemünzt.

„Hinterlässt hier große Lücken“

„Bist hier lange Chef gewesen, warst bereit zu manchen Späßen (...), kehrst der Schule nun den Rücken, hinterlässt hier große Lücken“, bescheinigte die 4c dem bisherigen Schulleiter Ufke Janssen. Der bekam sogar noch einmal Theodor Fontanes langes Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ aus Schülermündern zu hören – flüssig vorgetragen.

Fragen verlangten derweil ob des fünffachen Abschieds nach Antworten. Etwa: „Was wird uns am meisten fehlen?“ Was Ufke Janssen anging, war die Sache klar: „Duuuuu!“, schallte es aus vielen Kinderkehlen durch die Aula. Präsente gab es natürlich auch für die fünf von Wehmut gezeichneten Lehrkräfte. Klassenfotos und Mappen mit Erinnerungswert wechselten die Besitzer. Alles erdenklich Gute wünschte Konrektor Woldemar Schilberg den scheidenden Kollegen. Ihm obliegt vorerst kommissarisch die Schulleitung.

Abschiedsworte in Dankbarkeit

Etta Mörking und Ute Hegen als „Doppelspitze“ der benachbarten Oberschule Harpstedt sowie die Schulfördervereinsvorsitzende Nicole Windeler und Aleksandra Michalik, Schriftführerin des Vereins, kamen selbstverständlich nicht mit leeren Händen. Zu den Präsenten, die der passionierte Radler Ufke Janssen erhielt, gehörte das Buch „Zweirad Glück“.

Ich habe gelernt, dass es meistens besser wird.

Gegen Ende der Verabschiedungen ergriff er selbst kurz das Wort. Vor 41 Jahren habe er das erste Mal vor einer Klasse gestanden. Nun beginne ein weiterer Lebensabschnitt. Mit jedem neuen Schritt gehe auch ein bisschen Furcht einher. „Ich habe gelernt, dass es meistens besser wird. Die acht Jahre hier in Harpstedt waren meine besten Berufsjahre“, sagte Janssen in Dankbarkeit. Die Feierstunde endete so, wie sie begonnen hatte: „Wir freuen uns auf den Sommer!“, rappte die ganze Schule im Cha-Cha-Cha-Rhythmus.