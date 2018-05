Milchbrötchen für Milchbubi im vierten Rott

Harpstedt - Von Anja Rottmann. Neun Rekruten aus dem IV. Rott der Harpstedter Bürgerschützen mussten sich am „Pfingstdienstag“ vorm Anwesen von Korporal Bernd Fassauer einem traditionellen Prozedere unterziehen: Ausbilder Günter Lorenz „schliff“ die Neulinge nach allen Regeln der Kunst, um sicher zu gehen, dass sie anschließend, beim Bataillonsappell auf dem Marktplatz, nicht aus der Reihe tanzen würden.

Für Erheiterung der zahlreichen Zuschauer sorgten die Befehle des Ausbilders. So mancher musste sich Lachtränen aus dem Gesicht wischen. Zu Beginn kam gleich der Utschenker mit seiner Kornflasche zum Einsatz: „Damit wir alle den gleichen Geruch haben, erst mal durchschenken!“, ordnete Lorenz an. „Das habe ich schon schneller gesehen. Wir sind hier nicht im Altersheim“, beschwerte er sich an anderer Stelle. „Beim Wippen mit den Knien weiter runter!“, befahl er. „Wie in Kackstellung.“

Ein 17-jähriger Rekrut blieb garantiert promillefrei. „Er kriegt laktosefreie Milch, und weil er so gut aussieht, gleich zwei davon“, lautete die Anordnung des Ausbilders. Damit die anderen Rekruten den Hochprozentigen besser in ihren Mägen aufnehmen konnten, wurden frische Brötchenhälften vom Bäcker verteilt. Für das „Nesthäkchen“, den „Milchbubi“, gab’s natürlich ein Milchbrötchen. Nach dem Aushöhlen und Runterschlucken wurde wieder eingeschenkt. Resultat: „Original Harpstedter Vollkornbrötchen“! Sodann ließ Lorenz die Rekruten von seinem berüchtigten „Ausbilderschluck“ kosten – nach einem Geheimrezept. Der kam nicht etwa in Gläser, sondern in die Gewehrläufe. In den verzogenen Gesichtern stand geschrieben, dass der Trunk nicht jedem mundete.

„Ich habe den Schluck extra einfliegen lassen“, verriet Günter Lorenz und fügte hinzu: „Wer mehr davon haben möchte, muss sich melden. Dann wird er allerdings intravenös gespritzt. Schmeckt dadurch noch besser.“