DRK-Gruppe auf Reisen: Bus zu spät im Hafen, Fähre schon weg – was nun?

Von: Jürgen Bohlken

Auf der größten „Erbseninsel“ angekommen: ein Teil der Harpstedter Gruppe. © Hormann

Harpstedt – Irgendwie war in der Reise des DRK Harpstedt auf die dänische Insel Bornholm der Wurm drin. Schon 2019 geplant, kam sie wegen Corona weder 2020 noch 2021 zustande – in diesem Jahr dann aber doch, wenngleich mit einer kleineren Gruppe. Auf der Anreise tat sich zudem ein dickes Problem auf: Als Folge vieler Umleitungen im Berufsverkehr erreichte der Bus den Fährhafen Sassnitz auf Rügen anderthalb Stunden zu spät. Die Fähre, die letzte des Tages mit Ziel Rønne, hatte längst abgelegt.

Was nun? „Im Hafen lag ein riesiger Katamaran, der noch beladen wurde. Schnell klärte unsere Fahrerin die Mitnahme unseres Busses“, erzählt Reisebegleiterin Erika Hormann. Der Katamaran nahm allerdings Kurs auf Schweden und erreichte am Nachmittag den Hafen Ystad. Dort wechselte die Gruppe auf eine Fähre. Erst am Abend erreichte sie – schon in der Dunkelheit – ihr Hotel auf Bornholm. Ziemlich geschafft sehnten sich die Mitreisenden im Anschluss an ein, so Erika Hormann, „sehr gutes Abendessen“ nur noch nach ihrem Bett.

Sehenswürdigkeiten entschädigen für vieles

Die nachfolgenden Reiseerlebnisse mit einer deutschen Gästeführerin, die alle Rundfahrten begleitete, entschädigten für vieles. Bornholms größte Stadt Rønne bekam die Gruppe ebenso zu sehen wie eine Lachsräucherei an der Westküste, den Inselnorden mit der größten Schlossruine Europas auf den Klippen von Hammerhus und eine um 1150 erbaute Rundkirche. Per Fähre steuerten die Reisenden Christiansø an, die größte der drei steinigen „Erbseninseln“.

Die auf der Anreise erlebte Odyssee wiederholte sich auf der Rückfahrt natürlich nicht. Planmäßig ging es mit der Fähre von Rønne bis Sassnitz. Die Reststrecke auf dem Landweg, die auch durch Mecklenburg-Vorpommern führte, bot durchaus etwas fürs Auge.