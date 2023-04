PV-Anlage fürs Reihenhaus: Nachbarn müssen nicht zustimmen

Von: Jürgen Bohlken

Die Reihenhäuser am Logering in Harpstedt: Auch hier könnten Bauherren durchaus unter Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen problemlos PV-Anlagen installieren lassen. In den B-Plan-Vorgaben zur Dachfarbe sieht Bauamtsleiter Jens Hüfner keinen Hinderungsgrund. © Bohlken

Harpstedt – Kann es zum Problem werden, eine Fotovoltaikanlage auf einem Reihenhaus zu realisieren? Und was, wenn der B-Plan eine Dachfarbe „vorschreibt“, die mit den PV-Modulen nicht im Einklang steht? Beides sollte kein Hinderungsgrund sein, deutete Jens Hüfner, Bauamtsleiter der Samtgemeinde Harpstedt, im Telefonat mit unserer Zeitung an.

Lange vor der jüngsten Energiekrise zog ein Anlieger der Harpstedter Loge-Siedlung die Installation von Fotovoltaik (PV) auf Dachflächen seines Reihenhauses in Erwägung. Die Module passten allerdings nicht in die „Gesamtoptik“, und der Bebauungsplan „Loge“ (Nr. 37) macht klare Vorgaben zu den Dächern: Enthaltene örtliche Bauvorschriften betreffen nicht nur Dachform und Dachneigung, sondern engen die Hauseigentümer auch in der Farbwahl ein. Erlaubt sind ausschließlich Pfannen oder Betondachsteine in den Farben Rot bis Rotbraun oder Anthrazitgrau.

PV-Anlagen kommen als Option im B-Plan schlicht nicht explizit vor. Um gleichwohl Fotovoltaikmodule installieren zu dürfen und eine Befreiung von B-Plan-Vorgaben zu erwirken, hätte es nach Darstellung desjenigen, der in eine PV-Anlage investieren wollte, des Einvernehmens aller Nachbarn bedurft – Grund genug, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen angesichts des Aufwands, die 18 Eigentümer (und womöglich auch noch die Mieter) der drei Reihenhäuser mit je sechs Wohneinheiten zu einem „Ja“ zu bewegen.

Doch bedurfte es wirklich dieser breiten Zustimmung? „Das ist mir neu – und von der Sache her kein Thema mehr in der heutigen Zeit“, wunderte sich Samtgemeindebauamtsleiter Hüfner auf Nachfrage unserer Zeitung. Die von dem Anlieger angestrebte Fotovoltaikanlage hätte ja sogar ins Farbspektrum gepasst, das der B-Plan vorgebe. Doch selbst, wenn das nicht so wäre, spräche aus heutiger Sicht nichts dagegen, die Anlage einfach installieren zu lassen. Wer auf der sicheren Seite sein wolle, erkundige sich vorab beim Bauordnungsamt des Landkreises, ob ein etwaiger Konflikt mit dem B-Plan vorliege.

Installation „verfahrensfrei“ möglich

Oder aber der Betreffende informiere das Samtgemeindebauamt über das Vorhaben; laut Hüfner würde die Gemeinde dann ihr Einvernehmen mit der „Befreiung“ erteilen, sofern nicht wirklich schwerwiegende städtebauliche Gründe dagegen sprächen (die Vorgaben zur Dachfarbe wiegen indes nicht schwer). Der auf diese Weise erwirkte Anspruch gelte dann natürlich für alle Anlieger im B-Plan-Geltungsbereich. Im Übrigen sei die Installation von PV-Anlagen auf Hausdächern heute „verfahrensfrei“ realisierbar. Es bedürfe keiner Baugenehmigung, keines Bauantrags und keiner Baumitteilung. Gleichwohl seien die baurechtlichen Bestimmungen einzuhalten, betonte Hüfner.

Dass ein Nachbar ein PV-Anlagen-Vorhaben nicht (oder nicht mehr) mit Ablehnung seinerseits torpedieren kann, nur weil die Fotovoltaikmodule nicht im Einklang mit den örtlichen Bauvorschriften zu den Dachfarben stehen, gilt natürlich genauso für Doppel- und erst recht für frei stehende Häuser. In Zeiten ambitionierter Klimaschutzziele verwundert das nicht.

In manch altem Bebauungsplan schlummern nach wie vor einengende Vorgaben eines Spektrums „erlaubter“ Dachfarben. Die, so Jens Hüfner, resultierten aber aus einer Zeit, als „Fotovoltaik noch kein Thema“ gewesen sei. Heutzutage seien Dachfarbenvorgaben unüblich.