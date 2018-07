Reaktionen auf den Tod von Werner Richter

Harpstedt - Wie sehr die Nachricht vom Tod des langjährigen Harpstedter Pastors Werner Richter die Gemeinde erschüttert und schockiert hat, ließ sich gestern in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Weltstadt Harpstedt“ nachvollziehen. Binnen elf Stunden kondolierten dort fast 100 Menschen, die den 69-jährig verstorbenen Geistlichen gut kannten – überwiegend mit Emojis, aber teils auch mit ganz persönlichen Kommentaren. Unsere Zeitung hatte die Nachricht vom Tod Werner Richters am späten Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, online gestellt.

„Bei ihm hatte ich meinen Konfirmationsunterricht vor 15 Jahren“, entsann sich ein ehemaliger Konfirmand. Ein anderer Bürger erinnerte sich an die „Jugendgruppe in den 70er-Jahren“, für die sich Werner Richter engagiert hatte. Der Wunsch, er möge in Frieden ruhen, sprach aus den meisten Kommentaren.

Warum, so fragten sich wohl viele, musste der beliebte Geistliche nur vier Jahre nach seinem Eintritt in den Ruhestand aus dem Leben scheiden? „Habe ihn noch vor ein paar Wochen bei uns in der Straße mit dem Fahrrad gesehen – und jetzt diese Nachricht!“, schrieb eine Harpstedterin. Dass Werner Richter noch am Sonntag in der Christuskirche gepredigt hatte und nun tot ist, fand eine Frau, die sich zu Wort meldete, schier „unfassbar“.

„Ein absoluter Verlust“, sprach tiefes Bedauern aus einem der Posts. Eine Mitbürgerin widmete dem Verstorbenen sogar einen kleinen, sehr persönlichen Nachruf: „Du bist nicht mehr dort, wo du warst. Aber jetzt bist du überall, wo wir sind“, schrieb sie und fügte hinzu: „Du hinterlässt in Harpstedt eine große Lücke.“

Bezeichnend auch, dass viele Harpstedter in Richter in erster Linie den Pastor sahen – und weniger den ehemaligen Fleckenbürgermeister. Rund 36 Jahre lang war er, wie berichtet, seiner Christusgemeinde treu geblieben. So viel Konstanz auf einer Pfarrstelle ist wahrhaft selten geworden.

boh