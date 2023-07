Projektchor singt im Gottesdienst in Harpstedt

In der Christuskirche beginnt am Sonntag um 10 Uhr der Gottesdienst unter musikalischer Mitwirkung des Projektchors „Reprise“. © boh

Harpstedt – Drei Chorproben gab es unter der Leitung von Ilka Major; morgen, Sonntag, kommt es nun zur Aufführung: Der Projektchor „Reprise“, gegründet von Birgit Corleis und Ilka Major, wird mit drei Liedern im 10-Uhr-Gottesdienst in der Harpstedter Christuskirche mitwirken.

Bei einem weiteren Lied ist die Gemeinde zum Mitsingen eingeladen. „Singen, weil es Spaß macht“ – das ist das Motto des Chores. Und das ist es auch, was die knapp 20 Sängerinnen und Sänger in den Proben erlebt haben.

Nicht alle hatten zuvor schon mal in einem Chor mitgesungen, aber alle wären sofort bereit, in einem neuen Projekt mitzuwirken. „Es ist erstaunlich, was man in drei Proben lernen kann und wie viel Freude das Singen macht“, äußerte sich eine Teilnehmerin.

Den Gottesdienst leitet Pastor i.R. Jörg Schafmeyer.