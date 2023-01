In der Plattdeutsch-AG will Heike Möhlenhoff „alle mitnehmen“

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Die Mädels sind klar in der Überzahl: Auch ein Junge gehört in Heike Möhlenhoffs Plattdeutsch-AG zur Anfängergruppe. © Bohlken

Harpstedt – Die Stühle stehen bereits auf den Tischen. Es hat den Anschein, als fände hier an diesem Freitag nichts mehr statt. Die Kinder der Grundschule Harpstedt haben sich zumeist schon ins Wochenende verabschiedet. Acht Mädchen und ein Junge aber kehren zurück ins Klassenzimmer, denn eine AG mit Heike Möhlenhoff steht auf ihrem Stundenplan. Was die Kinder dort lernen, kündigen sie in ihrem Begrüßungsritual selbst an: „Moin, moin tosomen, leve Lüüd. Wi snackt plattdüütsch hüüt. Wi wüllt dat probeern, denn platt snackt wi geern“, schallt es im Chor durch den Raum.

Die Kinder, allesamt Anfänger, müssen nach den Weihnachtsferien erst wieder „warmlaufen“. Die AG-Leiterin hat ihnen ein Arbeitsblatt mit smalltalktauglichen Sätzen mitgebracht. Wie etwa: „Vondoog is dat Weer ober schöön.“ Die Übersetzung ins Hochdeutsche, „Heute ist aber schönes Wetter“, steht direkt darunter.

An der Frage „Wat gifft dat denn vondoog bi di to eten?“ („Was gibt es denn heute bei dir zu essen?“) bleibt die Gruppe etwas länger „kleben“. Als plattdeutsches Pendant zu „Piccolinis“ einigt sie sich auf „lüttje Pizza“. Die Lasagne mutiert zur „platten Nudel“ und der Hot Dog zum „heeten Hunn“. Für Kartoffeln finden sich gleich zwei passende Übersetzungen: Kartöffeln und Ardappels (Erdäpfel). Das Wort Pannkoken für Pfannkuchen erinnert hingegen an Pancake. Solche Ähnlichkeiten zwischen Platt und Englisch sind Johanna, Rachel, Luise, Feline, Tim und all den anderen schon häufiger aufgefallen.

Zweisprachiger Unterricht

Heike Möhlenhoff unterrichtet zweisprachig. Immer wieder ermuntert sie die Kinder, „op plattdüütsch“ zu antworten. Etwa in der Art, wie es ein Englischlehrer mit den Worten „In English please!“ tun würde. Gegen Ende der Stunde muss die Pädagogische Mitarbeiterin einige „Restminuten“ mit Inhalt füllen. Das Spiel „Ik süs wat, wat du nich süst“ („Ich sehe was, was du nicht siehst“) eignet sich perfekt dafür, zumal die Kinder auch hier ihre bereits erworbenen Sprachkenntnisse praxisnah anwenden können. Überhaupt stimmt die Motivation. Die Gruppe lässt Lernwillen erkennen. Diesen Eindruck hinterlässt auch ein zurückliegender Gedichtvortrag am letzten Schultag vor Beginn der Weihnachtsferien im „Forum“ – also vor der gesamten Schülerschaft und dem Lehrkörper.

Demnächst Platt in der „nullten Stunde“

Sieben Mädchen haben für sich entschieden, im zweiten Schulhalbjahr in die Fortgeschrittenen-AG zu wechseln. Sie werden aber dann voraussichtlich nicht die wöchentliche Plattdeutschstunde an ihren regulären Unterrichtstag dranhängen, sondern „vorschalten“. Ein Termin ist schnell vereinbart: Freitag, „nullte“ Stunde. Heißt: Schon um 7.30 Uhr geht’s los. „Ich war erstaunt, dass die Schülerinnen das so wollten, aber der Vorschlag kam von ihnen selbst“, sagt Heike Möhlenhoff. „Wir hätten auch die sechste Stunde eines anderen Wochentags nehmen können. Das fanden aber die Kinder nicht so günstig, weil ihnen dann weniger Freizeit und Zeit für ihre Hobbys geblieben wäre“, fügt die Beckelnerin hinzu. Der gewählte Termin müsse noch mit den Eltern abgestimmt werden. Der Freitag passe gut, urteilt die AG-Leiterin – vor dem Hintergrund der Kampagne „Freedag is Plattdag“, die in Niedersachsen auch die Oldenburgische Landschaft mitträgt.

Im Anfängerkurs lernen Dritt- und Viertklässler Seite an Seite. Sie wissen mittlerweile längst, wie die Farben in plattdeutscher Sprache heißen, und können etwa Zahlen und Uhrzeiten „op plattdüütsch“ benennen.

Als Fortgeschrittene bekommt sie derzeit noch Einzelunterricht: Lotta Koar (10) aus Beckeln. © Bohlken

Nach und nach gehen ihnen erlernte Sätze und Redewendungen, die im alltäglichen Sprachgebrauch immer wieder fallen, mehr und mehr in Fleisch und Blut über. „So manche Stunde entwickelt sich anders als angenommen – wie heute, als wir längere Zeit über Essen und Nahrungsmittel gesprochen haben. Aber das ist ja gerade das Schöne an diesem Unterricht. Davon lebt er letzten Endes sogar“, weiß Heike Möhlenhoff.

Schön findet sie es, wenn ihre Schützlinge mit dem frisch erworbenen Plattdeutschwissen nicht hinterm Berg halten, sondern Erlerntes, etwa in Form einstudierter Gedichte, weiter in ihre Familien tragen.

Einzelunterricht in Fortgeschrittenen-AG

Schon seit 2017 erteilt sie Plattdeutschunterricht in AG-Form an der Grundschule Harpstedt. In der Fortgeschrittenengruppe ist im vergangenen Halbjahr mit Lotta Koar (10) aus Beckeln allerdings nur ein Kind übrig geblieben. „Lotta bekommt seither sozusagen Privatstunden. Im Halbjahr davor war noch ein Junge dabei. Er wollte aber dann nicht weitermachen. Lotta schon. Ich hatte ihr angeboten, auch für sie allein eine Stunde länger zu bleiben. Und sie hält tatsächlich eisern zur Stange. Inzwischen ist sie supergut. Sie liest plattdeutsche Texte, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Zur Auflockerung spielen wir Spiele, beispielsweise Memory. Wenn im Februar die Mädels aus der jetzigen Anfängergruppe dazukommen, die dann auch Fortgeschrittene sind, haben wir wieder mehr Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung“, weiß Heike Möhlenhoff.

Dass einige „Naturtalente“ beim Lernen schneller vorankommen als andere Kinder, entgeht ihr nicht. „Aber alle melden und beteiligen sich. Darauf kommt es an. Genau das will ich erreichen. Mir liegt daran, dass ich wirklich alle mitnehme“, bekräftigt die AG-Leiterin.

Für Grundschülerin Lotta Koar steht indes schon fest: Sie wird auch im vierten Halbjahr in Folge an der Verbesserung ihrer Plattdeutschkenntnisse arbeiten.