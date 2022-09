Pfarrhaus-Umbau in Harpstedt: Kirche kalkuliert mit einer Million Euro

Das „Erste Pfarrhaus“ in Harpstedt mutiert in absehbarer Zeit zu einer Großbaustelle. © Kirchengemeinde

Harpstedt – Um geplante Umbaumaßnahmen am „Ersten Pfarrhaus“ an der I. Kirchstraße 2 in Harpstedt geht es am Dienstag, 11. Oktober, während einer öffentlichen Informationsveranstaltung, die um 19 Uhr in der Christuskirche beginnt. Die Zuhörenden werden dann über den aktuellen Sachstand aufgeklärt. Hinter dem Maßnahmenpaket steckt ein „zukunftsfähiges Gesamtgebäudekonzept“ für die lutherische Kirchengemeinde. Das hat der Kirchenvorstand während eines mehrjährigen Prozesses in Abstimmung mit den Leitungsgremien des Kirchenkreises und den „zuständigen Fachausschüssen“ entwickelt. Es sieht vor, das „Erste Pfarrhaus“ zu einem modernen Gemeindezentrum zu entwickeln.

Auf das Erdgeschoss sollen „alle erforderlichen Gemeinderäumlichkeiten konzentriert“ werden. „Dazu wird die jetzige Diele im linken Gebäudeteil eingebunden und zu einer offenen Küche und Begegnungsfläche mit Räumen auch für die Jugendarbeit umgebaut. Der Sanitärbereich rückt an die Vorderseite des Gebäudes. Der jetzige Saal in der Mitte (...) wird durch einen Anbau nach hinten zu einem großen Gemeindesaal erweitert. Der rechte Gebäudeteil wird die Verwaltungsräume behausen“, teilt die evangelisch-lutherische Christusgemeinde auf ihrer Website mit.

Obendrein werde das gesamte Gebäude „durch eine Innenrampe im mittleren Teil im Erdgeschoss barrierefrei erschlossen“. Im Obergeschoss verbleibe die Pfarrdienstwohnung. Bei deren Sanierung will sich die Kirchengemeinde aber eine etwaige spätere Umwandlung der Räume in zwei Mietwohnungen als Option offenhalten.

Die veranschlagten Gesamtkosten für das Maßnahmenpaket belaufen sich auf rund eine Million Euro. In die angedachte Mischfinanzierung sollen Mittel der Christusgemeinde Harpstedt und „Drittmittel“ (jeweils 20 Prozent) sowie Geld vom Kirchenkreis Syke-Hoya (60 Prozent) einfließen.