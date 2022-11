Personal- und Energiekosten belasten Samtgemeindeetat

Von: Jürgen Bohlken

Harpstedt – Wer verstehen will, warum sich die Samtgemeindeumlage mit 8,75 Millionen Euro im Haushaltsentwurf 2023 der Samtgemeinde Harpstedt um satte 1,8 Millionen Euro über dem diesjährigen Niveau bewegt, findet einen Teil der Antwort in der prognostizierten Entwicklung der Personalkosten. Kämmerer Ingo Fichter kalkuliert mit einem Anstieg um etwa eine Million auf rund 8,6 Millionen Euro.

Das erklärt sich teils mit der Gewerkschaftsforderung nach 10,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt; dem Haushaltsentwurf liegt ein angenommener Anstieg von 4,5 Prozent zugrunde. Über die tarifbedingte Erhöhung der Personalkosten hinaus sei die Kostensteigerung vor allem „auf zusätzliches Personal in Tageseinrichtungen für Kinder zurückzuführen“, heißt es im Haushaltsvorbericht.

Zusätzlich sind die rasant nach oben gegangenen Energiepreise dafür verantwortlich, dass die Samtgemeinde von ihren acht Mitgliedskommunen deutlich mehr Geld vereinnahmen muss als in diesem Jahr. Der Kämmerer hat bei der Kalkulation eine Verdoppelung der Aufwendungen für Strom und Gas zugrundegelegt.

Erfreulich indes: Die Kreditverbindlichkeiten der Samtgemeinde sinken von 323 220 Euro (Ende 2021) bis zum 31. Dezember 2022 auf nur noch 133 832 Euro. Die im Haushalt 2022 enthaltene Kreditermächtigung wird nach Einschätzung von Ingo Fichter nicht kassenwirksam.

Die „liquiden Mittel“ der Samtgemeinde beliefen sich in der Summe Ende 2021 noch auf gut 5,1 Millionen Euro. Der weitaus größte Teil davon war aber schon damals durch die Bildung von Haushaltsresten gebunden. An tatsächlich verfügbarem Guthaben verblieben Ende 2021 immerhin 958 570,29 Euro; inzwischen sind es nur noch 124 770 Euro.

Die letzte Darlehensaufnahme liegt zehn Jahre zurück. Damals genehmigte sich die Samtgemeinde zwei Kredite mit Volumina von 1,4854 Millionen sowie 623 700 Euro.

Neuverschuldung ist absehbar

Die Verschuldung dürfte mittelfristig deutlich anwachsen, zumal die Kommune große Vorhaben „vor der Brust“ hat. Für eine neue Kita „Waldburg“ wird allein ein Investitionsvolumen von 4,2 Millionen Euro angenommen. Beim Feuerwehrhausneubau in Horstedt geht die Samtgemeinde von einem Mittelbedarf von 1,8 Millionen Euro aus. Im Haushaltsentwurf 2023 hat der Kämmerer eine Kreditermächtigung von 1 407 500 Euro vorgesehen (zudem 600 000 Euro als Verpflichtungsermächtigung für neue Feuerwehrfahrzeuge für Prinzhöfte). Darlehen in Höhe von gut einer, gut anderthalb und gut zwei Millionen Euro könnten bis Ende 2026 folgen. Das ist allerdings bislang nicht mehr als ein Szenario, das sich so keineswegs bewahrheiten muss. Die Ist-Zahlen sehen erfahrungsgemäß zumeist freundlicher aus.

Die für 2023 zu erwartende Schlüsselzuweisung des Landes aus dem Finanzausgleich könne aktuell lediglich prognostiziert werden, zumal die „Höhe insgesamt noch nicht feststeht“, heißt es im Haushaltsvorbericht. Landesweit habe sich die kommunale Steuerkraft „trotz der Nachwirkung der Coronapandemie verbessert“. Das spiegele sich auch in der Summe der Steuereinnahmen der acht Mitgliedsgemeinden wider. Daher plane die Samtgemeinde mit einer Schlüsselzuweisung, die um 361 700 Euro niedriger liege als 2022. Auch das ist im Übrigen ein Grund für die diesmal deutlich höher bemessene Samtgemeindeumlage.

Haushaltsberatungen beginnen

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2023 bildet bislang ausschließlich ab, was die Verwaltung vorschlägt. Der Etat kann sich folglich noch gravierend verändern. Die Haushaltsberatungen beginnen gerade erst. Den Anfang macht an diesem Montag der Finanzausschuss. Die anderen Fachausschüsse beraten in den kommenden Tagen und Wochen über die jeweils in ihre Zuständigkeit fallenden Ansätze.