Partnerschaftsvereinbarung mit polnischer Gemeinde deutet sich an

Von: Jürgen Bohlken

Eine nostalgische Triebwagenzugfahrt gehörte am vergangenen Mittwoch zum Besuchsprogramm. © Nina Dierks

Harpstedt – Die schon zu Zeiten von Herwig Wöbse als Amtshof-Chef vorangetriebenen Bemühungen um eine Partnerschaft der Samtgemeinde Harpstedt mit Nowe Miasto Lubawskie nehmen nun konkret Gestalt an. Im Verlauf eines Besuchs von Repräsentanten der polnischen Landgemeinde (sowie des Landkreises Nowomiejski) hat deren Bürgermeister Tomasz Waruszewski vergangene Woche eine Einladung zu einem Gegenbesuch im kommenden Jahr ausgesprochen.

„Und zwar mit dem Ziel, dann eine Partnerschaftsvereinbarung zu unterzeichnen“, so Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel auf Nachfrage unserer Zeitung.

Wie weit die interkommunale Annäherung gehen wird und wer sie künftig mit Leben füllt, muss sich erst noch zeigen. Die 1969 besiegelte Partnerschaft zwischen dem Flecken Harpstedt und der französischen Kleinstadt Loué bestünde heute gewiss nicht mehr, wenn Vereine, Feuerwehren und Schulen sie nicht gepflegt hätten.

Polen hat keine Vereinslandschaft in der Art, wie wir sie kennen.

„Es ist zu früh zu sagen, wer sich auf polnischer und deutscher Seite einbringen wird. Polen hat keine Vereinslandschaft in der Art, wie wir sie kennen“, weiß Yves Nagel. Wohl aber gebe es dort natürlich Feuerwehren – mit Jugendabteilungen. In diesem Bereich gehe der Austausch weiter: Kreisbrandmeister Frank Hattendorf habe eine Einladung an die Kreisjugendfeuerwehr des polnischen Landkreises Nowomiejski (ehemals Kreis Neuwerk/Westpreußen) ausgesprochen.

Dorfschulen bestehen in Landgemeinde fort

Die Landgemeinde Nowe Miasto Lubawskie (die genauso heißende 11000-Seelen-Stadt gehört als eigenständige Kommune übrigens nicht dazu) zählt gut 8.300 Einwohner. Sie misst 138 Quadratkilometer. 69 Prozent der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt. Der Waldanteil beträgt 17 Prozent. Mit Blick auf Größe und Struktur passt die ebenfalls waldreiche, landwirtschaftlich geprägte Samtgemeinde Harpstedt mit ihren 10 676 Einwohnern (Stand vom 31. Dezember 2021) auf 210,4 Quadratkilometern Fläche durchaus zu Nowe Miasto Lubawskie.

Zugleich offenbaren sich Unterschiede, die gerade vor dem Hintergrund eines denkbaren Jugendaustausches Beachtung verdienen: So mutet Harpstedts Schulsystem im Vergleich mit der Schullandschaft in Nowe Miasto Lubawskie geradezu zentralistisch an. „In der polnischen Landgemeinde gibt es noch Dorfschulen“, weiß Yves Nagel.

Austausch mit Vertretern Dünsener Vereine

Die achtköpfige Gruppe aus Polen, die vergangene Woche zu Gast war, gehörte zu einer größeren Delegation von Repräsentanten des Kreises Nowomiejski. Zu den Besichtigungszielen der Landgemeinde- und Samtgemeinde-Vertreter gehörten am Dienstag die Mitgliedskommunen Prinzhöfte (mit Inaugenscheinnahme von Liegenschaften und Vorstellung der Feuerwehr) sowie Dünsen (mit Führung durch das Unternehmen Meiners Saaten, Vorstellung des Bürgerautos und abendlichem Ausklang im Dorfgemeinschaftsraum einschließlich Beteiligung von Repräsentanten der Dünsener Vereine). „Das war sozusagen der bürgernahe Tag. Darüber haben sich die polnischen Gäste sehr gefreut“, resümiert Yves Nagel.

Der Jugendaustausch wird von beiden Seiten als sehr wichtig angesehen.

Der zusammen mit den Landkreis-Repräsentanten verbrachte Mittwoch habe indes im Zeichen einer Fahrt mit dem Triebwagenzug, einer Besichtigung des Lokschuppens der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde und einer Kaffeetafel im „Haus der Jugendfeuerwehr“ (ehemaliges Kreisjugendzeltplatzgebäude) in Harpstedt gestanden. „Am Morgen hatten wir uns die neuen Windkraftanlagen in Wunderburg angeschaut. Der Tag endete mit einem gemeinsamen Abendessen im Blockhaus Ahlhorn“, so Yves Nagel.

Zu der polnischen Landgemeinde Nowe Miasto Lubawskie gehören nach seiner Kenntnis 16 Mitgliedskommunen. Die Struktur ähnele dem Aufbau der Samtgemeinde. Ein paar konkrete Erwartungen an eine kommunale Partnerschaft seien schon geäußert worden. Nagel: „Der Jugendaustausch wird von beiden Seiten als sehr wichtig angesehen.“