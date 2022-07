Serie „Alte Liebe“: Understatement in Kaminrot

Von: Jürgen Bohlken

Einen Oldtimer desselben Typs, nur in achatgrüner Metallic-Lackierung, hat Heinz Wolfrath vor diesem kaminroten BMW E30 320i besessen. © Bohlken

Harpstedt – „Wenn ich die Garage öffne, geht mir das Herz auf“, sagt Heinz Wolfrath (63) aus Harpstedt über seinen schmucken BMW E 30 320i, Baujahr 1986. Die Kehrseite der Medaille: Reparaturen an dem Oldtimer gehen ganz ordentlich ins Geld. Aktuell funktioniert die Tankanzeige des E30 nicht. „Ersatz ist schon da. Den Einbau erledigt Go Gondzo an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen. Die Firma versteht sich auf Oldtimerreparaturen und arbeitet zu fairen Preisen. Für alles andere habe ich Manuel Weispfennig“, sagt Heinz Wolfrath.

Sein langjähriger guter Freund aus Dünsen behob auch Rostschäden am Heck, die als späte Folge eines Unfalls aus Zeiten des zweiten Vorbesitzers zutage getreten waren. „Da ist ein komplett neues Heckteil aus den USA reingekommen, das hier nicht mehr zu bekommen war. Manuel hat mir den Wagen letztlich restauriert. Er hat alles gemacht – außer Lack. Die Maschine ist trocken. Ich habe sämtliche Aggregate daran inklusive Riemen erneuern lassen. Selbst der TÜV sagt, das sei ein guter Motor. Der Verbrauch liegt allerdings bei zehn Litern. Da kann ich fahren, wie ich will“, seufzt Heinz Wolfrath, der übrigens vor seinem Eintritt in den Vorruhestand bei der „Konkurrenz“ seinen Lebensunterhalt verdiente: Im Mercedes-Werk Bremen kümmerte er sich um die Endkontrolle der Grundierung für den Lack.

Das Herzstück: der originale Sechszylinder. © Bohlken

„Einen Alten schickt man nicht mehr auf die Marathonstrecke. Das gilt für Mensch und Auto gleichermaßen“, lässt der Oldtimerfreund durchblicken, wie er tickt. „Die Höchstgeschwindigkeit des BMW ist bei 129 PS Leistung mit 196 Kilometer pro Stunde angegeben, aber ich bin vermutlich noch nie schneller als 120 gefahren“, fügt er hinzu. Seine übliche Reisegeschwindigkeit auf Landstraßen bewege sich zwischen 80 und 90 km/h.

Mit seinem E 30 geht er in höchstem Maße pfleglich um. „Ich rauche, trinke und esse nicht im Auto. Dafür habe ich eine Wohnung! Im Wagen brauche ich daher keinen Quatsch wie Becherhalter“, winkt Wolfrath ab.

Den kaminroten Sechszylinder hatte er 2014 für 3 200 Euro erworben, und zwar in einem komplett „verquarzten“ Zustand. „Blauer Dunst“ hatte überall seine gelbbraunen Spuren hinterlassen.

Unpraktisch, aber etwas Besonderes: Die Motorhaube wird gegen die Fahrtrichtung geöffnet. Das hat BMW aus guten Gründen nicht beibehalten. © boh

Wolfrath beherzigte einen Ratschlag seiner heutigen Schwiegermutter: Er befüllte den Wagen durch das Schiebedach – bei abgeklebten Armaturen zum Schutz der Elektrik – bis zum „Himmel“ mit Unmengen Rasierschaum! Beim Einwirken löste sich der Dreck. Nach beharrlichem Ausbürsten mit einer Pferdebürste unter Einsatz von reichlich Wasser sah das Innenleben wieder aus wie neu. Dabei profitierte Wolfrath von seinem eigenen beruflichen Werdegang; ursprünglich hatte er nämlich Raumausstatter gelernt.

Oft genug sitzt die Havaneserin Emma mit im BMW. Die Hündin liebt das Autofahren. An zu heißen Sommertagen muss sie allerdings mangels Klimaanlage notgedrungen auf dieses Vergnügen verzichten.

Nachgerüstet: die EtaBeta-Felgen. © Bohlken

Erledigungsfahrten seien mit einem steuerlich begünstigten Oldtimer mit H-Kennzeichen nicht erlaubt, und die jährliche Fahrleistung dürfe 5 000 Kilometer nicht überschreiten, weiß Heinz Wolfrath. „Da achtet der Staat drauf. Wenn ich ein Kind im schulpflichtigen Alter hätte, dürfte ich es mit dem E 30 auch nicht zur Schule bringen“, verrät er.

Seine Tochter und sein Sohn sind inzwischen beide über 30. Sie waren aber einst der Grund dafür gewesen, dass Wolfrath einen baugleichen E 30 mit achatgrüner Metallic-Lackierung, den er schon ab 1988 besessen hatte, elf Jahre später schweren Herzens wieder verkaufte, denn: „Der Zweitürer hatte hinten keine Kopfstützen, und die Kinder waren einfach zu groß geworden. Das Risiko eines Genickbruchs im Falle eines Auffahrunfalls konnten wir unmöglich eingehen.“

Der erste E 30 des Harpstedters hatte die gleiche Innenausstattung wie der aktuelle. Wolfrath: „Auch sonst war er wie mein jetziger Oldtimer, nur noch schöner. Die Maschine hatte ich komplett verchromen lassen. Sie sah aus, als stammte sie aus einem amerikanischen Showcar.“

Das Lenkrad und der Schaltsack stammen noch aus Heinz Wolfraths erstem E30. Die Pedalerie hat er mit Orginalteilen erneuern lassen. © Bohlken

Zwei Relikte aus seinem früheren Oldtimer hat der Harpstedter gerettet: Lenkrad und Schaltsack finden sich nun in seinem kaminroten E 30 von 1986 wieder. Der MacAudio-Verstärker, den der erste der beiden Voreigentümer einbaute, ist so alt wie das Fahrzeug selbst. Er läuft immer noch. Das Radio lässt Heinz Wolfrath beim Fahren allerdings gern ausgeschaltet; er will lieber „den Sechszylinder hören“.

Dem achatgrünen „Sahnestück“ trauerte er lange nach

Auf Oldtimertreffen fühlt er sich wohl. Schon dreimal hat er einen Pokal für den „besten Originalzustand mit Originalmotor“ verliehen bekommen. Etwa 230 000 Kilometer ist der kaminrote „Oldie“ bislang gelaufen; 16 000 weniger waren es beim Kauf vor acht Jahren gewesen. Den Zweitürer stufte BMW ursprünglich als Coupé ein. Dass der Harpstedter ihn erwarb, verdankt er nicht zuletzt seiner Frau Rita. Die war es irgendwann leid, wie sehr Heinz Wolfrath dem veräußerten achatgrünen „Sahnestück“ nachtrauerte. Auf Ebay fand sie mit dem roten E 30 sozusagen den perfekten Seelentröster und ordnete an: „Den kaufst du dir jetzt!“ Widerspruch regte sich nicht.

Wichtig für die Teilnahme an Oldtimertreffen mit Pokalverleihungen in verschiedenen Kategorien: dieses schmucke „Typenschild“ an der Spritzwand mit Angaben zu Hersteller, Fabrikat, Motor und Baujahr. © boh

Die Kreuzspeichenfelgen des 1986er-BMW sagten dem Oldtimerfreund aus Harpstedt allerdings von Anfang an nicht zu. Also mussten neue her, aber natürlich nicht irgendwelche. Nach einjähriger Suche erwarb Wolfrath im Spätsommer 2015 gebrauchte EtaBeta-Felgen „mit Wiedererkennungswert“ via Ebay. „Die hat der Hersteller ausschließlich für den E 30 aufgelegt. 900 Euro hat mich der Satz gekostet. Am Ende waren es sogar 1300 Euro, weil ich die Felgen, die aus dem Jahr 1990 stammen, noch überholen lassen musste“, entsinnt sich der 63-Jährige.

Warum er ausgerechnet auf BMW abfahre? „Als elfjähriger Junge bin ich mal von einem Rallyefahrer, der auf der Autobahn richtig Stoff gab, in einem 2002 mitgenommen worden. Das hat mir gut gefallen. Diese Kindheitserinnerung ist im Gedächtnis haften geblieben“, erzählt der Harpstedter und ergänzt: „Ich mag von jeher die Karosserieform der früheren BMW. Und auch die Doppelscheinwerfer.“

Die neuen Baureihen vergleicht Wolfrath hingegen etwas naserümpfend mit einem „Nasenbär“. Die im Vergleich dazu viel kleinere Niere seines E 30 von 1986 und seines E 39-Fünfer-BMW, den der 63-Jährige als Gebrauchswagen nutzt, findet er deutlich „schicker“. Seine Devise heute: „Weniger ist mehr. Bloß nicht übertreiben!“

„Reparaturunfreundliche“ Motorhaube

Zu den Besonderheiten seines Oldtimers gehört die gegen die Fahrtrichtung zu öffnende Motorhaube. Daran hat BMW nicht festgehalten. Wolfrath kennt den Grund: „Die Haube war nicht reparaturfreundlich. Um an den Motor heranzukommen, musste man sich anlehnen. Als Folge davon sind die Kotflügel oftmals durch Reißverschlüsse, Gürtelschnallen oder Knöpfe an der Kleidung zerkratzt worden.“

Heinz Wolfrath stellt fest, dass sich mittlerweile wieder viele junge Leute für alte – schrauberfreundliche – Autos interessieren. „Das finde ich schön“, sagt er. Und das sei doch allemal besser, als mit dem Dauerblick auf das Handy „durch die Weltgeschichte zu laufen“.