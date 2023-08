Gelbes Band gegen Verschwendung: Wo Obstbäume abgeerntet werden dürfen

+ © Bohlken Auf mit gelben Bändern versehene Obstbäume in der Harpstedter Feldmark weisen Benjamin Beneke und Irmtraud Keppler vom Nabu sowie Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder (v.l.) hin. Die Markierung bedeutet: Das Obst dieser Bäume darf von jedermann gepflückt werden; der Eigentümer ist damit ausdrücklich einverstanden. © Bohlken

Harpstedt – Baumstämme, die mit gelben Bändern markiert sind, ernten immer noch oft genug fragende Blicke. Dabei ist „ernten“ das richtige Stichwort. Denn darum geht es bei einem Projekt des Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN), das auch Harpstedt erreicht hat. Das gelbe Band bedeutet: Dieser Obstbaum darf von jedermann abgeerntet werden; der Eigentümer hat dazu seine Zustimmung bereits gegeben.

Der Sinn des Projektes erklärt sich eigentlich von selbst: Äpfel, Birnen oder auch Pflaumen, die niemand pflückt, fallen ab und verfaulen. Dieser Art der Lebensmittelverschwendung will die Ortsgruppe Harpstedt im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) wirksam begegnen. Da kommt das ZEHN-Projekt gerade recht. Die Nabu-Mitstreiter Irmtraud Keppler und Benjamin Beneke haben am Sonntag diverse Apfel-, Birnen- und Zwetschenbäumen bereits mit gelben Bändern markiert. Die stehen am Leuchtenburger Weg in der Harpstedter Feldmark sowie an einer namenlosen Abzweigung in Richtung „Altes Heidland“.

Gemeinde spielt sofort mit

„Wir mussten nur einen Eigentümer fragen, nämlich den Flecken Harpstedt. Ich habe mit dem stellvertretenden Gemeindedirektor Jens Hüfner telefoniert, der mir zu verstehen gab, dass die Gemeinde selbstverständlich einwillige. Das verdient lobende Erwähnung“, betont Beneke. Das Einvernehmen der Eigentümer müsse jedes Jahr aufs Neue eingeholt werden.

+ Der Standort der Obstbäume in der Feldmark, deren Obst jeder ernten darf, ist bereits grob kartiert. Karte: Google Maps © -

Die gelben Bänder finden sich vor allem an Bäumen, die schon sehr viel reifes oder fast reifes Obst tragen. „Die dazwischen stehenden sind mitgemeint“, erläutert Irmtraud Keppler. „Soweit ich das einschätzen kann, handelt es sich um alte Obstsorten. Einige sind schon erntereif, andere noch nicht“, sagt Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder. Dass der Nabu gerade jetzt mit dem ZEHN-Ernteprojekt die Öffentlichkeit sucht, sei ein fast schon kurioser Zufall, findet er, denn: „In einer Sitzung der CDU-Fraktion hat Dieter Westphal vor ein paar Tagen Lücken zwischen den Obstbäumen zur Sprache gebracht und hinterfragt, ob die nicht durch Neuanpflanzungen geschlossen werden könnten. Das wäre kein Problem. Der Landkreis würde alte Sorten zur Verfügung stellen und die Koems-,Rentnerbänd’ das Pflanzen auf Gemeindegrund übernehmen.“

+ Plakate mit Verhaltensregeln, die Beachtung finden sollen, prangen zusätzlich an einigen Bäumen. © boh

Den Standort der zum Ernten freigegebenen Obstbäume in der Feldmark hat der Nabu auf der ZEHN-Website kartieren lassen. Er ermuntert Mitbürger, das gegebenenfalls auch zu tun. „Das kann jeder machen, der das Obst seiner Bäume der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte“, so Beneke.

Ernte „für den Eigenbedarf“

An einigen der mit gelben Bändern markierten Stämme finden sich zusätzlich in Folie gehüllte Plakate mit Verhaltensregeln, die einzuhalten sind. Die Nabu-Gruppe baut auf die Vernunft der Einwohner. „Dass Leute mit Lkw vorfahren, um alle Bäume abzuernten, ist nicht gewollt“, überspitzt Beneke bewusst. Das Obst, das gepflückt werden dürfe, sei „zur Deckung des Eigenbedarfs“ gedacht.

+ Trägt reichlich: der Birnenbaum auf der Minigolfanlage am Tielingskamp. Dort hat der VVV Harpstedt sogar einen Pflücktermin für die Allgemeinheit angesetzt. © Werner Horstmann

Pflückaktion auf Minigolfanlage

Der Vollständigkeit halber würde es sich empfehlen, dem großen Birnenbaum auf dem Minigolfplatz am Tielingskamp in Harpstedt ebenfalls ein gelbes Band zu verpassen. Denn dieses Prachtexemplar ist ebenfalls zum Abernten für jedermann freigegeben – und dafür sogar ein Termin angesetzt: Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) lädt für Sonnabend, 9. September, 10 bis 12 Uhr, zum Pflücken ein. Interessierte bringen am besten eine Ausziehleiter mit, um sich zu bedienen.

„Sollte der 9. September jemandem terminlich nicht passen, empfiehlt es sich, vorbeizukommen und gegebenenfalls einen anderen Termin zu vereinbaren, sofern dann noch Birnen am Baum hängen“, heißt es in einer VVV-Pressemitteilung.

Weitere Infos online unter zehn-niedersachsen.de/thema/271_Gelbes_Band.