Radwegbenutzungspflicht an der Nordstraße: Beschilderung irritiert etwas

Von: Jürgen Bohlken

Diese Skizze bildet nicht die Wirklichkeit ab, offenbart ein Blick auf die tatsächliche Beschilderung. Quelle: Landkreis OLDENBURG © -

Harpstedt – Im Zusammenhang mit der 40-jährigen Radlerin, die vor gut einer Woche – auf der Kreisstraße 286 (Nordstraße) in Harpsted fahrend – bei einem seitlichen Zusammenprall mit einem überholenden Auto schwer verletzt wurde, stellt sich auch die Frage nach einer etwaigen Mitschuld ihrerseits. Gegen die etwas irritierende Beschilderung zur Radwegbenutzungspflicht hat die Frau aber offenkundig nicht verstoßen.

Für Altlandrat Hermann Bokelmann sah es so aus, als hätten sich Dr. Anna Müller und Horst Krause als Vertreter der Kreis-Initiative Rad mit einem Leserbrief sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Darin behaupten sie, der Verkehrsunfall vom 13. August, 11.45 Uhr, auf der Nordstraße in Harpstedt in Höhe „Auf dem Esch“ wäre sicherlich weniger folgenreich für die 40-jährige Radlerin gewesen, wenn der Autofahrer (24) beim Überholen in Richtung Prinzhöfte den zum Rad geforderten Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten oder den Überholvorgang an der Stelle unterlassen hätte. Das trifft zwar zu, beantwortet die Schuldfrage allerdings recht einseitig.

In Richtung Prinzhöfte beginnt die Radwegbenutzungspflicht erst in Höhe „Auf dem Esch“. © Bohlken

Diesbezüglich Klarheit erlangt zu haben, glaubte Bokelmann nach einem Blick in Unterlagen „zur Umsetzung der StVO-Novelle für innerörtliche RVA“ (Radverkehrsanlagen), die der Landkreis Oldenburg online gestellt hat. Aus einer dazugehörigen Skizze geht hervor, dass ab „Im Bookhopsfeld“ ortsauswärts die Radwegbenutzungspflicht gelten soll, genauer gesagt: die „Benutzungspflicht im Zweirichtungsverkehr“ für jenen Kreisstraßenabschnitt, auf dem die vorhandene Nebenanlage nur noch auf der Westseite und nicht mehr beidseitig der Fahrbahn verläuft. Demzufolge hätte die 40-Jährige den Unfall, bei dem sie schwere Verletzungen erlitt, mitverschuldet. Gemäß der Skizze wäre es nur auf dem Abschnitt der K 286 von der Einmündung in die Burgstraße (L 338) bis zur Höhe Bertolt-Brecht-Straße/„Im Bookhopsfeld“ gestattet, die Fahrbahn als Radler zu benutzen.

Was irgendwo auf Papier oder als Onlinedatei geschrieben steht, bildet aber bekanntlich keineswegs zwingend die Realität ab. So verhält es sich auch in diesem Fall. Die Beschilderung an der Kreisstraße 286 stimmt nämlich mit besagten Unterlagen nicht überein. Ortsauswärts fehlt in Höhe „Im Bookhopsfeld“ ein Verkehrszeichen 240 oder 241 (gemeinsamer/getrennter Geh-/Radweg). Das Schild steht ein Stück weiter – an der Einmündung der Straße „Auf dem Esch“. Bis zu dieser Stelle, wo der Unfall vom 13. August laut Pressemitteilung der Polizei passierte, durfte die 40-Jährige also gemäß Beschilderung tatsächlich auf der Fahrbahn Richtung Prinzhöfte radeln.

Ortseinwärts ergibt sich ein anderes Bild. In diese Richtung endet die Radwegbenutzungspflicht erst in Höhe „Im Bookhopsfeld“ (getreu der Skizze zur Umsetzung der StVO-Novelle) – zu erkennen am Verkehrszeichen 239 (Gehweg) mit Zusatzhinweis „Radfahrer frei“. Heißt: Radler dürfen von hier an den Fußweg mitbenutzen, müssen das aber nicht tun; sie können optional auch auf die Fahrbahn wechseln.

Piktogramme lassen auf sich warten

Fahrbahn-Piktogramme, die Autofahrer an solchen Stellen zusätzlich auf den Gefahrenpunkt hinweisen, fehlen. Das gilt auch für andere Bereiche Harpstedts. Bei der Volksbank an der Burgstraße (L338) wäre eine Fahrbahn-Kennzeichnung in Richtung Ortsmitte besonders sinnvoll. Hier dürfen jugendliche und erwachsene Radler in Richtung Wildeshausen nämlich nicht auf dem Fußweg bleiben, sondern müssen zwingend auf die Fahrbahn wechseln (womöglich biegen einige dann sogar gleich nach links in die einmündende Grüne Straße ab).

Die auf der L 338 fehlenden Piktogramme hatte Heinz Klein aus Harpstedt schon vor gut einem Jahr beanstandet. Sie kämen zeitnah, hieß es damals aus dem Straßenverkehrsamt. Die Bürgerinnen und Bürger warten allerdings nach wie vor darauf.

Womöglich ist das der Grund für die uneinheitliche Beschilderung: Hier verengt sich der Radweg. © Bohlken

„Wir haben die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr kürzlich wieder darum gebeten, die Piktogramme aufzubringen. Wenn es nach uns ginge, wären sie bereits da. Wir stehen gerade wegen der L 338 in einem ganz engen Austausch mit der Landesbehörde“, sagte Oliver Hohnholt, seit Anfang Januar Leiter des Straßenverkehrsamtes, am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Er zeigte sich „guter Hoffnung“, dass die Piktogramme bald aufgebracht werden, zumal viele Bürger ihr Fehlen bemängelten. Die Landesbehörde verweigere sich diesen nicht in der Straßenverkehrsordnung (StVO) verankerten „Hilfszeichen“ keineswegs. Dass sie auf sich warten lassen, sei dem derzeit hohen Arbeitsvolumen geschuldet: „Da gibt es zu viele Dinge, die zu erledigen sind. Das muss man ja auch alles noch irgendwie schaffen können. Wenn Sie einen Blick auf die zahlreichen Baustellen kreisweit werfen – das ist schon Wahnsinn“, sagte Hohnholt.

Des Rätsels Lösung: Radweg verengt sich

Die Frage, ob das Straßenverkehrsamt bei der Beschilderung in Sachen Radwegbenutzungspflicht entlang der Nordstraße nachbessern muss oder nicht, konnte der Amtsleiter aus dem Stegreif nicht beantworten. Dazu müsse er intensiver in den Vorgang eintauchen. Erklären ließe sich die uneinheitliche Beschilderung aber eventuell mit einer Verengung des Radwegs, weshalb womöglich nicht genügend Platz für Begegnungsverkehr bliebe, gab Hohnholt zu bedenken. Damit könnte er goldrichtig liegen, denn zwischen „Auf dem Esch“ und „Im Bookhopsfeld“ verschmälert sich der Weg in der Tat.