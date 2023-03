Harpstedt: Noch kein Nachfolger für Ingo Fichter in Sicht

Von: Jürgen Bohlken

Haben keine zwei Jahre zusammengearbeitet: Ingo Fichter und Yves Nagel (v.l.). © Bohlken

Harpstedt – Eine zweite Ausschreibung der Wahlbeamtenstelle des Ersten Samtgemeinderates hat Amtshof-Chef Yves Nagel veranlasst. Nach unserer Zeitung vorliegenden Informationen soll sich als Ergebnis der ersten Ausschreibungsrunde nur eine einstellige Zahl von Interessenten beworben haben. Von Yves Nagel kam dazu weder eine Bestätigung noch ein Dementi.

„Zu Bewerbungsverfahren und den Beratungen in nicht öffentlichen Sitzungen werde ich mich natürlich nicht öffentlich äußern“, reagierte er auf eine Anfrage unserer Zeitung.

Festzuhalten sei, dass es Bewerbungen gegeben habe, „die den Anforderungen entsprachen“, aber gleichwohl „keine breite Mehrheit für einzelne Kandidatinnen beziehungsweise einzelne Kandidaten“. Heißt: Einige Bewerber/-innen, die der Samtgemeindeausschuss in die engere Wahl zog, haben die Politik offenkundig nicht mit ihren Qualifikationen überzeugen können.

Ja, es sei unumgänglich gewesen, die Stelle neu auszuschreiben und „in diesem Zusammenhang die Voraussetzungen etwas abzusenken“, verschwieg Nagel nicht. Er gehe davon aus, dass die „zweite Runde“ der Ausschreibung „zu einem anderen Ergebnis“ führen werde.

Ära Fichter endet nach 16 Jahren

Und wenn nicht? Für diesen „Fall der Fälle“ gebe es derzeit „noch keine konkreten weiteren Planungen, äußerte sich Nagel. Weil er die Zusammenarbeit mit seinem aktuellen „Vize“ Ingo Fichter nicht fortsetzen will, hatte der Bürgermeister die Stelle ausgeschrieben. In der Politik fand dieser Schritt ein geteiltes Echo. Von Kritik aus den Reihen der CDU und der HBL bis hin zu Unterstützung, besonders seitens der Grünen, reichte die Bandbreite (wir berichteten). Weiterhin soll dem künftigen Ersten Samtgemeinderat oder seinem weiblichen Pendant – laut aktuellem Ausschreibungstext – die Führung der Fachbereiche Innere Verwaltung und Finanzen obliegen. In seinen/ihren Aufgabenbereich fällt außerdem „eine eventuelle Umstrukturierung der Samtgemeindeverwaltung“.

Fichters Amtszeit endet mit Ablauf des Juli. Er gilt dann als abgewählt. 16 Jahre lang hat er in Harpstedt als Erster Samtgemeinderat und Kämmerer gewirkt.