OLB zieht sich aus Grundzentrum zurück

Harpstedt – Geld vom Konto abheben oder auch einzahlen – das ist in der Harpstedter Filiale der Oldenburgischen Landesbank (OLB) schon seit Jahren nur noch am Automaten möglich. Um Vermögenskunden sowie das Baufinanzierungs- und Firmenkundengeschäft kümmert sich längst der Standort in Wildeshausen.

Nun zieht sich die OLB ein weiteres Stück aus dem Flecken zurück. Übrig bleibt ab dem 11. Oktober an der Burgstraße 8a in Harpstedt eine SB-Filiale, bestehend aus einem Kontoauszugsdrucker sowie zwei Geldautomaten, von denen einer auch für Einzahlungen genutzt werden kann. Der eigentliche Geschäftsraum steht dann leer.

Eine echte „Kröte“, die manchen Kunden schwer im Magen liegen dürfte: Die Möglichkeit, Geld an einem Automaten zu überweisen, sieht die OLB für die SB-Filiale Harpstedt nicht vor. Die bisher dort beschäftigte „Marktverantwortliche“ Daniela Hofmann und ihr Kollege Max Ahrens bleiben ihrem Arbeitgeber treu; sie wechseln nach Wildeshausen. Bekanntlich ist an der Westerstraße eine neue Zweigstelle im Werden begriffen. Die Geschäftspolitik der OLB geht dahin, ihre größeren Standorte zu stärken.

Innerhalb der Samtgemeinde Harpstedt hat die Entscheidung der Oldenburgischen Landesbank eine neue Qualität. Bislang betraf der Banken- und Sparkassen-Rückzug „aus der Fläche“ Außengemeinden wie Groß Ippener oder auch Colnrade; nun aber ist der Flecken als Grundzentrum betroffen. „Die Bankenbranche durchläuft einen starken Wandel. Es gibt einen Trend zur Digitalisierung. Die breite Masse der Kunden besucht immer weniger die Filialen, wickelt viel über das Telefon ab und nutzt vermehrt die Möglichkeiten des Online-Bankings. Als OLB haben wir überlegt, wie wir darauf reagieren: Wir bauen die digitalen Kanäle weiter aus und bündeln gleichzeitig Kompetenzen“, erläuterte Ralf Müller, Leiter des Filialverbunds Wildeshausen, am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Der OLB liege natürlich sehr daran, dass ihre Kunden aus Harpstedt mit nach Wildeshausen kämen. Kontinuität und das „gegenseitige Vertrauen in der persönlichen Betreuung“ blieben gewahrt, versichert Müller. In persönlichen Gesprächen habe sich schon Bereitschaft offenbart, der OLB treu zu bleiben. Nicht alle, aber eben doch viele Kunden hätten bekundet, sie seien ohnehin häufiger in der Kreisstadt und könnten dort Einkäufe oder Arztbesuche mit Bankgeschäften, etwa Überweisungen, verbinden.

Davon, dass die OLB ihre größeren Standorte – auch personell – stärkt, ergeben sich nach Müllers Überzeugung auch Vorteile für die Klientel. Hohe Beratungskompetenz und der Einsatz von Spezialisten über die bekannten Kundenbetreuer hinaus kämen zusammen – und damit große Sachkenntnis sowie Erfahrung in der Beratung zu Baufinanzierung, Geldanlagen, Altersvorsorge und weiteren komplexen Finanzthemen. „Eine solch hohe Erreichbarkeit für die Kundenberatung“ könnten kleinere Standorte wie Harpstedt „nicht mehr gewährleisten“.

Ralf Müllers Kernbotschaft an die Harpstedter OLB-Kunden: „Die hohe Beratungsqualität bleibt am neuen Standort bestehen und wird sogar ausgeweitet. Und die Bargeldversorgung sowie Kontostand-Informationen sind weiterhin vor Ort – in Harpstedt – möglich.“