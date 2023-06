Neues Fotostudio in Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

Autodidaktin: Stephanie Petersen. © Bohlken

„Lichtspielerei“ heißt ein kürzlich an der Freistraße 6 in Harpstedt eröffnetes Fotostudio. Betreiberin Stephanie Petersen kommt aus Bremen, wohnt aber seit drei Jahren mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Dünsen.

Gelernt hatte sie Versicherungskauffrau. Das Fotografieren, ihre große Leidenschaft, brachte sie sich autodidaktisch bei. Die 33-Jährige kann etwa für Hochzeiten gebucht werden. Sie macht zudem unter anderem Neugeborenen-Shootings und fotografiert auch Babybäuche. Passbilder gehören ebenfalls zu ihrem Leistungsspektrum.

Auf dem Harpstedter Kinder- und Bürgerschützenfest war Stephanie Petersen als Fotografin im Dauereinsatz.

Weitere Infos: lichtspielerei.com