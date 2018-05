VdK Harpstedt: 26 neue Mitglieder auf einen Schlag

Harpstedt/Gross Ippener - Von Jürgen Bohlken. Auf einen Schlag um 26 Mitglieder gewachsen ist der VdK-Ortsverband Harpstedt. Die Neuzugänge rekrutieren sich aus dem nicht mehr existierenden VdK Groß Ippener. Dieser Ortsverband hat sich aufgelöst. Der Grund: Günter Blank konnte aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen seine Vorstandsarbeit nicht fortsetzen.

Blank hatte in Personalunion als Vorsitzender und Kassenwart im VdK Groß Ippener gewirkt. Er kümmerte sich als einziges verbliebenes Vorstandsmitglied um die kompletten Führungsaufgaben. Nun, mit 82 Jahren, ist ihm das einfach nicht mehr möglich. Die Auflösung des Ortsverbandes sei schon 2017 vollzogen worden, bestätigte er gestern auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Wechsel der Mitglieder nach Harpstedt sei überhaupt kein Problem gewesen. Alle hätten im Sozialverband VdK verbleiben wollen.

Während der Jahreshauptversammlung des VdK Harpstedt im Hotel „Zur Wasserburg“ konnte indes die erste Vorsitzende Anneliese Sudmann kürzlich vermelden: „Jetzt sind wir 266 Mitglieder stark.“ 31 davon nahmen den Termin wahr. Der Ortsverband verband die Versammlung mit einem Frühstück. Die Vorstandswahlen brachten einige Veränderungen mit sich. Mit Horst Swaczina, dem bisherigen Schriftführer, steht der Vorsitzenden Anneliese Sudmann nun ein Stellvertreter zur Seite. Das „Vizechef“-Amt war zuletzt vakant gewesen. Gabriele Proske rückte als Nachfolgerin von Helga Rohlfs auf den Posten der Frauenbeauftragten. Die bisherige Amtsinhaberin verbleibt aber als Beisitzerin im Vorstand. Um die Schriftführung kümmert sich fortan Giesela Hahner. Die Kasse führt weiterhin Anneliese Wilke.

Die für langjährige Treue zum VdK zu ehrenden Mitglieder waren nicht anwesend. Zu den Gästen zählten neben Günter Blank auch die VdK-Kreisvorsitzende Dorothea Stelljes-Szukalski sowie Kreisgeschäftsführerin Christine Henke. Letztere berichtete über Neuerungen in sozialrechtlichen Belangen. Nach Anmeldung in der VdK-Geschäftsstelle in Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/13992 kann, wie am Rande der Versammlung verlautete, jeweils am ersten Donnerstag des Monats von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ eine Beratung von Christine Henke zu persönlichen Rentenfragen oder sozialrechtlichen Angelegenheiten in Anspruch genommen werden.