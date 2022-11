Neues Einkaufserlebnis an neuem Harpstedter Netto-Standort

Von: Jürgen Bohlken

Vor der Neueröffnung: Gemeindedirektor und Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel, Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder, Verkaufsleiterin Juliane Even (Bäckerei Meyer Mönchhof), Netto-Regionalvertriebsleiter Andre Festnas, Marktleiter Wolfgang Hildebrandt, Generalunternehmer Werner Dröge (db-bau), Immobilieneigentümer und Vermieter Hans Fahrenholz, Bauleiter Julian Rolf, Bauamtsleiter Jens Hüfner, der Netto-Gebietsleiter für den Bereich Expansion, Oliver Thomas, und Sabrina Stankewitz, Bezirksleiterin der Bäckerei Meyer Mönchhof (von links). © Bohlken

Harpstedt – Eine Kundin, die sich am späten Montagnachmittag einen Einkaufswagen schnappte, musste unverrichteter Dinge umkehren. Die Frau hatte irrtümlich geglaubt, der neue Harpstedter Netto-Markt hätte schon eröffnet. Tatsächlich aber machte der Discounter am Inkoop-Altstandort die Pforten vorerst nur für Gemeindevertreter und die lokale Presse auf – zwecks eines gemeinsamen Rundgangs.

Während Kunden noch im alten Netto an der Amtsfreiheit Einkäufe erledigten, wurden im neuen Markt am Junkernkamp bereits die letzten Regale eingeräumt. Netto lag augenscheinlich voll im Zeitplan. Die elektronischen Preisschilder hingen an Ort und Stelle; der Markt präsentierte sich schon am Eröffnungsvorabend gut sortiert und blitzsauber.

Die Kunden, die den alten Markt mit gut 600 Quadratmetern Verkaufsfläche kennen, werden überrascht sein, wenn sie hier reinkommen.

Verkaufsleiter Besfort Kaliqani ging davon aus, dass die Kunden bei den Eröffnungsangeboten, darunter ein 50-Zoll-UHD-Fernseher für 150 Euro, reihenweise zuschlagen werden. Er sollte recht behalten. Wie auch Oliver Thomas, Gebietsleiter Expansion, der im Beisein von Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder, Samtgemeindebürgermeister und Gemeindedirektor Yves Nagel sowie Bauamtsleiter Jens Hüfner vorhersagte: „Die Kunden, die den alten Markt mit gut 600 Quadratmetern Verkaufsfläche kennen, werden überrascht sein, wenn sie hier reinkommen.“

Die drangvolle Enge ist Vergangenheit – und in den überaus breiten Gängen „Begegnungsverkehr“ mit Einkaufswagen problemlos möglich. „Wir haben hier auf wesentlich mehr Fläche die Möglichkeit, die Ware zu präsentieren. Für den Kunden wird das Einkaufen deutlich angenehmer“, versprach Oliver Thomas.

Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz

Ob sich mit dem Platz mittelfristig auch die Belegschaft vergrößert, hänge von der Umsatzentwicklung ab. Thomas schloss das zumindest nicht aus. Um 300 bis 400 auf nunmehr 1 .000 Quadratmeter hat die Verkaufsfläche zugelegt. Der Discounter wirkt im Vergleich mit dem bisherigen Standort an der Amtsfreiheit doppelt so groß.

Die üppige Gemüseabteilung sticht genauso heraus wie der integrierte, von hinten „befüllbare“ Backwarenbereich und die erheblich ausgeweiteten Kühl-/Gefrierkapazitäten. Die Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz: Den Strombedarf decken zumindest zum Teil Fotovoltaikmodule; die Abwärme der Kühlgeräte wird zum effizienten Heizen genutzt.

Ich denke, ich ziehe für euch genug Kunden ran.

Das Sortiment hat sich laut Oliver Thomas im Wesentlichen nicht vergrößert, hier und da aber doch: In der Getränkeabteilung etwa fällt die Sortimentserweiterung auf den ersten Blick ins Auge. Die besonders beworbenen Artikel finden sich im Mittelgang wieder. Am Altstandort war Expansion nicht möglich gewesen. Nach fünf Monaten und drei Wochen Bauzeit konnten Generalunternehmer Werner Dröge (db-bau) und Immobilien-Eigentümer/Vermieter Hans Fahrenholz die Fertigstellung des neuen Discounters vermelden.

ZVB durfte nicht ausdünnen

„Wir freuen uns darüber, den Bürgern hier wieder eine zentrale Einkaufsmöglichkeit bieten zu können“, bekräftigte Bürgermeister Wachholder. Die Bereitschaft von Netto, an den Junkernkamp umzusiedeln, hatte den (inzwischen vollzogenen) Standortwechsel von Inkoop und Aldi an die Wildeshauser Straße erst möglich gemacht, zumal der Flecken Harpstedt ein Ausdünnen des im Einzelhandelsentwicklungskonzept definierten „Zentralen Versorgungsbereichs“ (ZVB) zwingend verhindern musste. „Die bedanken sich wohl noch heute bei euch dafür“, flachste Wachholder. Ebenfalls im Scherz erwiderte Oliver Thomas: „Ich kriege nach wie vor jede Woche einen Blumenstrauß.“ Wachholder machte keinen Hehl daraus, dass er als benachbarter Kfz-Teile-Händler von der Nähe zu Netto profitiert, wenngleich er den redensartlichen Spieß augenzwinkernd umdrehte: „Ich denke, ich ziehe für euch genug Kunden ran.“

Viel mehr Platz für Bäckereifiliale

Die Verbraucher, die mit dem alten Netto vertraut sind, werden sich nach Überzeugung des Bürgermeisters auch im neuen Markt bestens zurechtfinden. „Der Aufbau ist schon ein etwas anderer“, erwiderte Oliver Thomas. Eine Frage werde Marktleiter Wolfgang Hildebrandt am Eröffnungstag mit Sicherheit mindestens 50 Mal zu hören bekommen: „Wo stehen denn die Eier?“

Die Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung fand lobende Erwähnung, besonders die fachliche Begleitung und Unterstützung durch Bauamtsleiter Jens Hüfner.

Die Filiale der Bäckerei Meyer Mönchhof (mit Hauptsitz in Ganderkesee) profitiert erheblich vom Netto-Standortwechsel. Am Junkernkamp hat sie erheblich mehr Raum zugestanden bekommen als bislang, und der reicht nun sogar für ein schnuckeliges Café.

Die Parkplätze, darunter auch solche für Menschen mit Behinderung, sind anders angeordnet als zu Inkoop-Zeiten und selbst für breitere Autos großzügig genug dimensioniert.