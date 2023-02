Nachruf: Als „guter Geist“ war Erna Meyer stets zu Diensten

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Als leuchtendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement im Interesse des Gemeinwohls wird Erna Meyer ihren Wegbegleitern im Gedächtnis bleiben. © -

Harpstedt – Erna Meyer verkörperte das Vorbild für ehrenamtlichen Einsatz im Interesse des Gemeinwohls schlechthin: Am 2. Februar ist sie im Alter von 95 Jahren im DRK-Seniorenzentrum Harpstedt verstorben, also genau dort, wo sie vor ihren letzten Lebensjahren – vom Eröffnungstag im Jahr 1996 an – jahrzehntelang als „guter Geist“ wirkte.

Altbürgermeister Hermann Bokelmann erinnert sich, dass sie schon bei der Planung des Pflegeheims neben Anneliese Beckmann, Henny Heile und Irmgard Spaltner im Vorstand des DRK-Ortsvorstands „interessiert dabei war“. Nach der Heimeröffnung engagierte sie sich mit vielen weiteren Rotkreuzlern ehrenamtlich im Besuchsdienst. Der brachte mit verschiedenen Angeboten Abwechslung in den Alltag der Heimbewohner, wodurch sich das Seniorenzentrum vom bloßen „Heim für alte Menschen“ wohltuend abhob. Ob Bingospiel, Sitzgymnastik oder Gedächtnistraining für die „grauen Zellen“ der Bewohnerinnen und Bewohner – der Besuchsdienst erwies sich als große Bereicherung. Die Seniorinnen und Senioren hörten gern auch zu, wenn Erna Meyer ihnen plattdeutsche Geschichten vorlas.

Als 2007 der Hospizverein gegründet wurde, war die bis ins hohe Alter hellwache Harpstedterin dabei. Noch mit 80 Jahren ließ sich Erna Meyer zur Sterbebegleiterin ausbilden und betreute etliche Heimbewohner in ihren letzten Stunden.

Mit Gründung des Seniorenbeirats in der Samtgemeinde (1995) rückte sie an dessen Spitze. Überparteilich nahm sie die mit dem Vorsitz verbundenen Aufgaben lange wahr, ehe Arnold Meyerholz sie 2006 in diesem Amt beerbte und es im gleichen Sinne weiterführte. Zudem wirkte Erna Meyer als vom Landkreis bestellte Heimfürsprecherin – als Interessenvertreterin der Heimbewohner und Ansprechpartnerin auch für deren Angehörige.

Ihr vielfältiges Wirken für das Gemeinwohl fand mit der Verleihung der „Helfenden Hand“ eine Würdigung.