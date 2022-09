Nachbarschaftsstreit: Tierärztin spielt „Schwarzbau-Trumpf“ aus

Von: Jürgen Bohlken

„Schwarzbau auf öffentlich zugänglichem Parkplatz“: So nennt Nicole Brinkmann diese Stützmauer. © Bohlken

Harpstedt – Dieser Nachbarschaftsstreit zieht sich mittlerweile über Jahre hin. Es geht um eine Stützmauer an der Amtsfreiheit in Harpstedt. Die verhindert das Abrutschen von Erdreich vom Netto-Grundstück auf die tiefer liegende Fläche daneben, wo die Tierärztin Nicole Brinkmann ein Mehrfamilienhaus entstehen lassen hat.

Das Mauerwerk nützt der Veterinärin und nicht dem Eigentümer der Netto-Liegenschaft. Selbst bezahlen musste sie es nicht. Gleichwohl verlangt sie zusätzlich eine „Absturzsicherung“. Heißt: Ein fest verankerter Zaun soll verhindern, dass Menschen auf der Mauer balancieren und womöglich herabstürzen. Ein Provisorium erfüllt diesen Zweck bereits. Der vorhandene Bauzaun reicht der Veterinärin aber nicht. Finanzieren soll die „Absturzsicherung“ wiederum der Eigentümer des Netto-Grundstücks. Der „Trumpf“, den Brinkmann ausspielt: Die Stützmauer ist erwiesenermaßen ein nicht genehmigter Bau auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz.

„Ich bin eigentlich kein Mensch, der öffentlich Trara macht, aber irgendwann ist das Maß nun mal voll“, sagt Brinkmann. „Als 1995 der Bebauungsplan für den Netto-Discounter aufgestellt und der Markt dann gebaut wurde, hat man – warum auch immer – das Grundstück auf dem von mir später erworbenen Grund und Boden abgestützt. Das war nicht rechtens, und es gab auch keine Baulasteneintragung.“

Letztlich muss jeder das eigene Grundstück auch auf eigenem Grund und Boden sichern.

Seither sei das Netto-Grundstück durch mehrere Hände gegangen. Brinkmann: „Nachdem ich Kontakt mit dem ersten Eigentümer aufgenommen hatte, verkaufte der die Fläche an die Gesellschaft Slate European III nach Luxemburg. Ich habe mir dann eine Grenzsicherung erstreiten müssen. Denn letztlich muss jeder das eigene Grundstück auch auf eigenem Grund und Boden sichern.“

Das Landgericht Verden gab der Tierärztin im Juli 2020 Recht. Dem Versäumnisurteil zufolge musste die Luxemburger Gesellschaft das von der Netto-Fläche stammende Erdreich von der benachbarten Fläche entfernen und dafür Sorge tragen, dass kein neues dorthin gelangt. Die Art und Weise, wie das „Abstützen“ bewerkstelligt werden soll, gab das Gericht nicht vor.

Baugenehmigung existiert nicht

Die Luxemburger Firma habe sich dann entschlossen, „eine Stützmauer dahin zu setzen“, sagt die Klägerin. Ihr selbst war klar, dass es dafür einer Baugenehmigung bedurfte. Der Bauherrin aber offenbar nicht. Sie stellte keinen Bauantrag. Das Bauordnungsamt bestätigte der Veterinärin per Schreiben vom 26. Juli dieses Jahres: „Stützmauern mit mehr als 1,50 Metern Höhe über der Geländeoberfläche bedürfen einer Genehmigung. Für die vorhandenen Stützmauern existiert keine Baugenehmigung.“

Brinkmann stört sich nicht an der Mauer selbst, zumal sie davon ja profitiert. Sie sieht aber die Gefahr, dass Kinder darauf herumlaufen, herabstürzen und sich verletzen. Das verhindert bislang nur der schon erwähnte Bauzaun, von dem, so die Tierärztin, „wohl halb Harpstedt gedacht hat, dass er mir gehört, was aber nicht der Fall ist“. Nach Augenzeugenschilderungen sei das Provisorium wiederholt umgefallen. Es bedürfe einer dauerhaften Lösung, um die Sturzgefahr zu bannen, so Brinkmann. Die Luxemburger Firma aber habe sich geweigert, dieser Forderung nachzukommen. „Sie hat mir 3.000 Euro angeboten und mir vorgeschlagen, mit dem Geld selbst einen vernünftigen Zaun zu bauen. Ich habe geantwortet, dass ich es sicher nicht anstelle des Eigentümers übernehmen werde, die von seinem Grundstück ausgehende Gefahr zu beseitigen. Käme jemand zu Schaden, wäre ich am Ende die Dumme“, sagt Nicole Brinkmann.

Wenn ich einen Parkplatz anlege und – was die Höhenunterschiede angeht – tiefer bin als mein Nachbar, muss ich nach meinem Rechtsempfinden selbst die Stützmauer bauen.

Nach ihrer Kenntnis ist behördlicherseits ein nachträglicher Bauantrag für die Mauer eingefordert worden. Doch in diesem Zusammenhang gibt es eine neue Sachlage: Das Netto-Grundstück gehört nicht mehr dem Luxemburger Unternehmen, sondern inzwischen der Rostocker Projektentwicklungsfirma 4Q Invest. Deren Geschäftsführer Florian Naehring sagte am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung zu, er werde den geforderten Bauantrag auf den Weg bringen.

„Abgrabungen“ sollen Misere bewirkt haben

Es gebe zwei bauliche Optionen: Der nötige Zaun könne entweder vor oder auf die Mauer gesetzt werden. Darüber, wer bezahlt, verhandeln Eigentümer und Voreigentümer des Netto-Grundstücks noch. An Nicole Brinkmann bleiben jedenfalls keine Kosten hängen. Dabei habe sie, so zumindest die Meinung von Florian Naehring, die Misere ursprünglich bewirkt. Um Parkplätze für ihr Mehrfamilienhaus zu schaffen, habe sie nämlich Höhenunterschiede ausgleichen und „Abgrabungen“ vornehmen lassen müssen. Deswegen sei überhaupt erst Erdreich vom Netto- auf ihr eigenes Grundstück gerutscht.

Nicole Brinkmann habe dann „den Nachbarn verklagt“ – mit dem Ziel, dass der eine Stützmauer baue. Und nun wolle sie auch noch eine „Absturzsicherung“ finanziert haben, die, so Naehring, aus baurechtlicher Sicht durchaus notwendig sei. Dass die Tierärztin trotz der Vorteile, die ihr die Mauer bringt, mit „dieser Geschichte an die Öffentlichkeit geht“, findet der Geschäftsführer bemerkenswert. Sein eigenes Rechtsempfinden sei jedenfalls ein anderes: „Wenn ich einen Parkplatz anlege und – was die Höhenunterschiede angeht – tiefer bin als mein Nachbar, muss ich selbst die Stützmauer bauen.“