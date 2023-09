Nach Unfall in Harpstedt das Weite gesucht

Von: Jürgen Bohlken

Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen erhofft sich die Polizei. © dpa

Harpstedt – Vermutlich beim Ausparken auf dem Harpstedter Delmeschulparkplatz an der Schulstraße hat ein Unbekannter bereits am 30. August zwischen 13 und 17 Uhr geschätzte 1.500 Euro Sachschaden an einem dort geparkten Renault Clio verursacht und sich dann unerlaubt entfernt. Das berichtete die Polizei Harpstedt am Sonnabend. Sie erhofft sich unter Telefon 04244/967 890 sachdienliche Hinweise.