Passende Sitzbänke für Wagen Nummer 5

Von: Jürgen Bohlken

40 Sitzplätze stehen nun im Wagen 5 zur Verfügung. © -

Harpstedt – Die noch nicht wieder betriebsbereite Dampflok „Anna“ und der Kauf des DHE-Triebwagens T 121 haben die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) zuletzt beschäftigt. Zu den Projekten, die sie fortführten, gehörte indes die Aufarbeitung des Wagens 5.

Dass die beiden Sitzbänke in dem kleinen Abteil von einer anderen Wagenbauart stammten, war ihnen bekannt. Den Austausch gegen passende Bänke konnten die Museumseisenbahner 2022 bewerkstelligen. „Dadurch hat der Wagen jetzt 40 Sitzplätze“, lässt sich ihrer Website entnehmen. Außerdem bemühten sich die DHEF darum, ein paar Lücken in ihrer Kenntnis der Historie des Schienenoldtimers zu schließen.

Während der Nutzung als Bauzugwagen war der Hauptgüterbahnhof Hannover der Heimatbahnhof des heutigen Wagens 5 der DHEF. © Joachim Kothe (DHEF)

Die Wurzeln des einst österreichisch-polnischen Wagens reichen zurück bis 1917, also bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs. In jenem Jahr soll er bei Ringhoffer in Prag gebaut worden sein. Dieses Maschinenbauunternehmen stellte hauptsächlich Brauerei- und Zuckerfabrikeinrichtungen her, aber auch Reise- und Güterwagen, Lokomotivtender sowie Trieb- und Straßenbahnwagen. Im Verlauf der Übernahme aller namhaften Waggonbaubetriebe der Tschechoslowakei avancierte das Unternehmen um 1937 als Ringhoffer-Tatra Werke AG zum damals größten Produzenten von Schienenfahrzeugen weltweit.

Mehrfach Umbauten und Umnutzungen

Zurück zum Wagen 5: Dessen ursprüngliche Nummer, die 18020, ist als in den Rahmen eingeschlagene Zahl erhalten geblieben. Zwischen den beiden Weltkriegen, ab 1926, gehörte er zum Fahrzeugbestand der polnischen Staatsbahn (Polskie Koleje Panstwowe, kurz: PKP). Später stellte ihn dann die Deutsche Bahn (DB) in Dienst. Die Eisenbahnfreunde wissen, dass ein Umbau zum Erste-/Zweite-Klasse-Umbauwagen im einstigen Ausbesserungswerk Karlsruhe am 19. November 1954 zum Abschluss gebracht wurde. Darauf lässt das Datum einer damals erfolgten Untersuchung schließen. Die DB verpasste dem Personenwagen die Nummer 37218 Esn. Als Heimatbahnhöfe aus jener Zeit sind Duisburg und Kiel bekannt.

Mit einem Umbau zum Bauzugwagen im Ausbesserungswerk Limburg, der 1972 oder früher erfolgt sein muss, änderte sich die Wagennummer abermals – in 9923174. In neuer Funktion kam die heutige „Nummer 5“ damals unter anderem beim Gleisbau in Hannover zum Einsatz. Der Hauptgüterbahnhof dort war zugleich der Heimatbahnhof des Schienenoldtimers.

Die DHEF erwarben das gute Stück im Frühjahr 1988. Durch Umbauten stellten die Museumsbahner seine frühere Nutzung als Personenwagen wieder her.