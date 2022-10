Motorradfahrer nach Unfall in Harpstedt leicht verletzt

Noch glimpflich ging der Unfall auf der Wildeshauser Straße aus. © dpa

Harpstedt – Bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt habe ein Motorradfahrer (20) am Dienstag gegen 17.35 Uhr leichte Verletzungen erlitten, teilt die Polizei mit. Ein 84-Jähriger, der mit seinem BMW auf der Wildeshauser Straße in Richtung Kreisstadt unterwegs gewesen war, hatte beim Linksabbiegen auf den Supermarktparkplatz den entgegenkommenden 20-Jährigen übersehen.

Nach dem Zusammenstoß sei das Motorrad des Leichtverletzten nicht mehr fahrbereit gewesen, berichtet die Polizei. Beide Beteiligten kämen aus der Samtgemeinde Harpstedt. Die Höhe der Sachschäden wurde auf rund 4.500 Euro geschätzt.