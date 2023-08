Mit Kleinwagen frontal gegen Baum: Fahrer leicht verletzt

Von: Jürgen Bohlken

Einen Verkehrsunfall auf der L776 musste die Polizei am Donnerstag aufnehmen. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Harpstedt – Leichte Verletzungen hat ein 29-Jähriger nach Angaben der Polizei am Donnerstag um 7.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Delmenhorster Landstraße (L 776) in Harpstedt erlitten. Der Kleinwagen des Oldenburgers war aus Richtung Ippener aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Der Verletzte verzichtete auf einen Rettungswagen. Die Polizei schätzte die Höhe der Schäden am (schon älteren) Auto des Oldenburgers auf rund 3.000 Euro.