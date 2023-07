Routine-Auftrag an spektakulärem Objekt bei „miniColors“

Von: Jürgen Bohlken

Premiere: Holger Mügge und Sascha Christians (v.l.) werden ein Amphibienflugzeug in der Halle des Unternehmens „miniColors“ in neuem Glanz erstrahlen lassen. © Bohlken

Harpstedt/Wildeshausen – Zum dritten Mal haben Sascha Christians, Inhaber des Harpstedter Unternehmens „miniColors“, und sein Kollege Holger Mügge ein Flugzeug für die Ausführung von Lackierarbeiten anvertraut bekommen. Die Maschine, die aktuell in der Firmenhalle steht, sieht mit ihrem Dachpropeller spektakulär aus und darf als echte Rarität gelten.

Ein solches Amphibienflugzeug, das sowohl an Land als auch auf dem Wasser starten und landen kann, nimmt „miniColors“ erstmalig unter seine Fittiche. Diesen „Flywhale“ hatte ursprünglich „Flywhale Aircraft“ in Brettorf entwickelt, ehe das Unternehmen in die Zahlungsunfähigkeit rutschte.

Wir sind gerade dabei, ein Sportflugzeug zu entwickeln, das mit seinem modularen Antriebskonzept punkten wird.

Vor drei Jahren wurde das Projekt an die Uniplanes GmbH als neuem Hersteller verkauft. Anfang 2022 übernahm der bayrische Flugzeugbauer Dornier Seawings das Sportflugzeug und vertreibt es seither unter der Bezeichnung DS-2C. Aus dem Landkreis Oldenburg hat sich dieser Flugzeugtyp keineswegs verabschiedet: In Wildeshausen geht Anfang August die Firma Alphafrog an den Start. Dieses junge Unternehmen übernimmt wiederum im Auftrag von Dornier Seawings den Service und die Wartung für das Amphibienflugzeug. Das aber soll nicht das einzige Standbein von Alphafrog bleiben. „Wir sind gerade dabei, ein Sportflugzeug zu entwickeln, das mit seinem modularen Antriebskonzept punkten wird“, sagt Inhaber Marko Hirsch voller Zuversicht. „Unsere Kunden können in Zukunft zwischen einem hybriden und einem elektrischen Antrieb wählen“, fügt er hinzu. Auch das innovative Sicherheitskonzept sei vielversprechend. Allzu viele Details könne er, Hirsch, „aus taktischen Gründen“ noch nicht verraten. „Es wird aber spannend weitergehen in Wildeshausen“, prognostiziert er.

Die am „Flywhale“ („Flugwal“) bei „miniColors“ in Harpstedt auszuführende Instandsetzungslackierung fällt indes für Sascha Christians und Holger Mügge in die Rubrik der Routinearbeiten. Ihre Kreativität als Airbrush-Spezialisten können sie dabei nicht ausleben.

So langsam haben wir bei dieser Fliegergeschichte einen Fuß in der Tür.

Zwei anderen kleinen Flugzeugen, derer sie sich in der Vergangenheit annahmen, gaben sie hingegen ein gänzlich neues „Gesicht“. Im Herbst 2021 verliehen sie einem „freitragenden Tiefdecker“ aus tschechischer Produktion vom Typ Sokol M1-D einen originellen Wüstentarnlook. Und bereits im Frühjahr 2021 war eine einmotorige TL 232 Condor zu einer atemberaubenden „Blechhexe“ („Tin Bitch“) mutiert; im Airbrush-Verfahren verwandelte sie sich, verziert mit Pin-up-Girl-Motiv und verspielten Accessoires, in eine Maschine, die den Eindruck erweckte, als entstammte sie der Pionier-Ära der Fliegerei.

Vorerst machen Lackieraufträge an kleinen Flugzeugen nicht das Kerngeschäft von „miniColors“ aus. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. „So langsam haben wir bei dieser Fliegergeschichte einen Fuß in der Tür“, sagt Sascha Christians.