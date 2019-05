Mehr als 50 Händler mischen beim Nachtflohmarkt mit

Die Vorbereitungen sind getroffen – und mehr als 50 private Händler angemeldet. Nun müssen nur noch die Besucher zahlreich kommen, um dem Nachtflohmarkt auf dem Harpstedter Marktplatz an diesem Sonnabend, 18. Mai, 20 bis 24 Uhr, zum Erfolg zu verhelfen.

Harpstedt - Trödel aller Art werden die Beschicker anbieten. So mancher Stand dürfte – wie in den Vorjahren – bei Einbruch der Dunkelheit stimmungsvoll in Kerzenlicht getaucht sein. Als offizieller Veranstalter fungiert nun der Festausschuss der Samtgemeinde Harpstedt – der „Elferrat“. Das hat nicht zuletzt versicherungstechnische Gründe.

Nachdem die Initiatorin des Nachtflohmarktes, Anja Prade, nach Österreich ausgewandert war, stellte sich die Frage, wer künftig Anmeldungen entgegennimmt, Flyer verteilt, Banner aufstellt und Anbietern die Plätze zuweist. Letztlich fand sich mit Lydia Rauschenberg, Martina Hundt, Martin Oetken, Carola Borchers und Annelen Voß ein Team, das sich größtenteils aus der Aktiven Werbegemeinschaft, aber auch aus dem „Elferrat“ rekrutiert. „Wir setzen alles daran, dass diese Veranstaltung fortgeführt wird – schon weil sie so enorm beliebt ist“, versichert Martina Hundt.

Kommerzielle Händler bleiben weiterhin konsequent ausgeschlossen. Das Interesse der Anbieter ist inzwischen so groß, dass eine Warteliste geführt wird. Falls einer der für den Nachtflohmarkt 2019 angemeldeten Beschicker ausfallen sollte, möge der Betreffende dies unter Telefon 0173/747 30 95 oder via Facebook mitteilen, damit ein anderer kurzfristig nachrücken kann.