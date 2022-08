Vor der Abreise der Gäste aus Loué: „Fangen jetzt schon an, euch zu vermissen“

Das Orchestre de la Vègre um Präsident Jacky Bassereau (5.v.r.) untermauerte den Fortbestand der Freundschaft zu Mitgliedern des ehemaligen Jugendspielmannszuges und der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt. Als gemeinsames Gastgeschenk überreichten Orchester und Louéser Brandschützer ein hölzernes Weinfass, Gläser und Wein. © Hartmann

Harpstedt/Loué – Nach innigen Umarmungen und Tränen der Wehmut hieß es „au revoir“: 59 Gäste aus Harpstedts französischer Partnerstadt, die seit Sonnabend auf Einladung der Feuerwehr im beschaulichen Flecken an der Delme weilten, sind inzwischen mit einem Bus und zwei Privatfahrzeugen zurück in die Heimat gereist.

Am Mittwochabend hatten sie zusammen mit den Gastgebern aus insgesamt 21 Familien ein letztes Mal ihr Wiedersehen gefeiert. Mit dem Titel „Weekend“ läutete das Orchestre de la Vègre unter Stabführung von Dirigent Romain Brossier ein etwa einstündiges Konzert im Koems-Saal ein, das auf den Abschlussabend einstimmte. In die 19-köpfige Musikerschar reihten sich Klaus Corleis und Kerstin Wolle aus Harpstedt sowie Andrea Flege mit Tochter Fenja aus Wildeshausen ein.

Die mehrtägige Begegnung sei, wenngleich coronabedingt mit zweijähriger Verspätung, „eine große Freude“ gewesen, betonte Orchesterpräsident Jacky Bassereau. Dass auch viele Kinder mit nach Harpstedt gekommen waren, wertete er als Zeichen der Hoffnung. Die Jüngeren werden nach seiner Überzeugung fortführen, was die Generationen vor ihnen begonnen haben, und die Partnerschaft künftig mit Leben füllen. Dank richtete Bassereau an Organisatoren und Gastgeber für die herzliche Aufnahme.

Nach der Besichtigung der Modellbauwelten in Bispingen mit den Louésern servierten Rüdiger Wolle und Jürgen Wachendorf (rechts) Bockwurst „auf die Hand“. © hh

Der Chef der Louéser Brandschützer, Lieutenant Jérôme Houdayer entschuldigte sich dafür, dass aus verschiedenen Gründen vergleichsweise wenige Feuerwehrkameraden der Einladung nach Harpstedt gefolgt waren (das Orchester stellte die deutlich größere Abordnung) und richtete im Namen der Daheimgebliebenen Grüße aus. Durch Besuche und Gegenbesuche müsse weiterhin die Freundschaft gepflegt und vertieft werden. Der Bitte, des im Frühling verstorbenen früheren Kommandanten der Louéser Feuerwehr, Bernard Lecornué, zu gedenken, kamen die Anwesenden nach.

Neuer Komiteepräsident

Loués noch neuer Bürgermeister Anthony Mussard, ebenfalls ehemaliger Feuerwehrchef (nach Lecornué und vor Houdayer), erlebte sein „Harpstedt-Debüt“. Er würdigte die Bedeutung der Gemeindepartnerschaft. Aktuell, in Zeiten des Krieges in der Ukraine und vieler Krisen, sei das Zusammenstehen nötiger denn je.

In Loué habe sich indes einiges getan. Laurent Chevallier, schon seit seinem zehnten Lebensjahr aktiver Austauschteilnehmer, sei nun Präsident des Partnerschaftskomitees auf französischer Seite. Loué habe inzwischen sogar einen Kinderrat, erwähnte Mussard. Ein Repräsentant dieses Gremiums zählte zu den französischen Gästen. Ein schüchternes „Merci“ aus seinem Mund quittierte der ganze Saal mit tosendem Beifall.

„Sehr gut vorbereitete Rede“

Geehrt: Elke und Jürgen Wachendorf. © Hartmann

„Sehr gut vorbereitet“ – so lautete das einhellige Urteil über die mit Erinnerungen an persönliche Austauscherlebnisse gespickte Rede des stellvertretenden Fleckenbürgermeisters Matthias („Tessa“) Hoffmann. „Wir fangen schon jetzt an, euch zu vermissen“, sagte er. Hoffmann streifte auch den noch nicht lange zurückliegenden Besuch von HTB-Fußballern in der Partnerstadt an der Vègre und die intensiven Gespräche, die er bei dieser Gelegenheit geführt hatte. Die Pflege und Festigung der schon 53 Jahre währenden Freundschaft mit Loué lag ihm hörbar am Herzen.

Gemeinsames Gastgeschenk

Er habe „mit großer Freude“ zum zweiten Mal aktiv an einer Begegnung im Rahmen der Partnerschaft teilgenommen, sagte Harpstedts Ortsbrandmeister Thomas Heuermann. Er dankte im Beisein von Gemeindedirektor Yves Nagel auch dem Flecken für die geleistete Unterstützung.

Als Gastgeschenk überreichten das Orchestre de la Vègre und die Louéser Feuerwehr ein hölzernes Weinfass mit eingraviertem Weingutnamen, Gläser und zwei Kartons mit edlen Tropfen.

Ein „großes W“ fehlt künftig beim Organisieren

Das vom Partyservice Meyer gelieferte Buffet quittierten die Gäste mit viel Lob. Anschließend feierten und tanzten sie und die Gastgeber noch lange ausgelassen. In die Rolle des DJ schlüpfte Rainer Windhusen. Das Dolmetschen im Verlauf des Austauschs übernahmen Wiebke Wachendorf und Maik Bitter.

„Die drei großen Ws“ in Gestalt der Familien Winter, Wolle und Wachendorf hatten die nun zu Ende gegangene Begegnung mit Tagesfahrt zu den Modellbauwelten in Bispingen und nach Hamburg, mit Aufenthalt auf dem Alfken-Hof in Groß Köhren und weiteren Aktivitäten organisiert. Ein W fehlt allerdings künftig: Elke und Jürgen Wachendorf wollen zwar Gastgeber bleiben, ziehen sich aber aus der federführenden Organisation zurück. Für ihr 26-jähriges Engagement, das mit einer Blumenschale und einem Präsent gewürdigt wurde, dankte ihnen Kerstin Wolle am Mittwoch unter kräftigem Beifall.