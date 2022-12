Hoch- und Plattdeutsch: Plädoyer für zweisprachiges Aufwachsen

Von: Jürgen Bohlken

„Snackt tohuus mit jo Kinner ok Platt!“ So heißt ein Flyer, auf den hier Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel, Grundschulrektor Ufke Janssen, Justyna Owczarek aus der Kreisverwaltung, die Plattdeutsch-AG-Leiterin Heike Möhlenhoff und der Plattdeutschbeauftragte Heinrich Sudmann (von links) aufmerksam machen. © Bohlken

Harpstedt/Landkreis – Hochdeutsch lernen Kinder im täglichen Sprachgebrauch. Vor allem in der Familie. Schadet es ihnen, wenn sich etwa die Großeltern mit ihnen auf Platt unterhalten? Mitnichten! Das zweisprachige Aufwachsen habe sogar Vorteile, lässt sich einem Flyer entnehmen, den der Landkreis Oldenburg herausgegeben hat. Der Titel des in einer Auflage von 15 000 Exemplaren gedruckten Faltblatts, das kreisweit über alle Grundschulen und Kindertagesstätten verteilt wird, kommt als Appell an die Eltern daher: „Snackt tohuus mit jo Kinner ok Platt!“

Die Oldenburgische Landschaft fördert die Publikation. Sie trägt 75 Prozent der Druckkosten.

„Während des jüngsten Treffens des Arbeitskreises Plattdeutsch, der im Personal- und Kulturamt des Landkreises angesiedelt ist, kam die Idee auf, dass wir die Eltern und Großeltern motivieren sollten, mit den Kindern auch auf Platt als Zweitsprache zu reden – und dadurch die Vorteile der Mehrsprachigkeit zu nutzen“, erläutert Justyna Owczarek aus der Kreisverwaltung im Verlauf eines Pressegesprächs in der Grundschule Harpstedt.

Kinder lernen spielerisch

Der Flyer propagiert aus verschiedenen Gründen das Aufwachsen mit Hoch- und Plattdeutsch: Die „Mehrsprachigkeit“ erleichtere Kindern das Erlernen von Fremdsprachen, lasse sie Heimat und Herkunft unmittelbarer erfahren, begünstige zudem Sozialkompetenz, Offenheit und Toleranz. Kinder, die zusätzlich mit Platt aufwüchsen, lernten den „doppelten Wortschatz“, was wiederum ihr Gedächtnis schule. Sie könnten im Alltag „besser und differenzierter“ mit ihren Mitmenschen umgehen, vor allem auch mit älteren, und bekämen von klein auf vermittelt, „dass es mehr als eine Sprache und ein Benennungssystem für die Wahrnehmungswelt gibt“.

Das frühe Kindesalter sei der ideale Zeitraum zum Erwerb von Sprachkenntnissen, zumal sich das Lernen in dieser Phase spielerisch vollziehe. Vor etwaiger Überforderung wüssten sich die Kinder durch Abschalten selbst wirksam zu schützen. „Wissenschaftlich ist belegt, dass die Entwicklung der Muttersprache darunter nicht leidet, wenn man kleinen Kindern bereits mehrere Sprachen anbietet“, bekräftigt der Flyer, der dem Beispiel einer Initiative des Landschaftsverbandes Stade folgt.

Gute Resonanz auf AG

Ufke Janssen, Rektor der Grundschule Harpstedt, findet es bedauerlich, „dass die Schulpolitik der 1960er- und 1970er-Jahre so erfolgreich im Ausmerzen der heimatlichen Sprachen war“. Vor diesem Hintergrund begrüßt er den Landkreis-Appell an die Eltern. Leider werde „zu Hause bei unseren aktuellen Viertklässlern“ praktisch gar nicht mehr Platt gesprochen; das habe eine Schülerbefragung ergeben. Mit dem Plattdeutschen kämen die Kinder aber teils gleichwohl in Berührung, wenn sie bei den Großeltern seien, fügt Heike Möhlenhoff hinzu. Sie leitet an der Grundschule Harpstedt eine AG, in der (nacheinander) Anfänger und Fortgeschrittene freitags ab der fünften Stunde freiwillig Platt lernen. Mit bis zu 20 Schülern kann sich die Resonanz durchaus sehen lassen.

Der Landkreis Oldenburg sei dazu verpflichtet, pro Grundschule Mittel für die Finanzierung von bis zu vier Wochenstunden Plattdeutschunterricht dieser Art in seinem Haushalt einzustellen, weiß Justyna Owczarek. „Wir bekommen das aber nicht vom Land erstattet“, ergänzt sie.

Von Corona ausgebremst

Heinrich Sudmann verrät, ihn als Plattdeutschbeauftragten habe Corona schon irgendwie ausgebremst. „Vor der Pandemie bin ich in sämtliche Altenheime gegangen und habe dort plattdeutsche Geschichten vorgelesen. Die Senioren haben sich darüber gefreut, und die Beschäftigten fanden‘s auch gut.“ Sudmann flachst, er selbst sei „plattdeutsch geboren“. Die erste erlernte Fremdsprache sei für ihn Hochdeutsch gewesen. „Was ich das ganze Leben nicht so richtig begreifen konnte, war das richtige Anwenden von ,mir“ und ,mich““, so der Harpstedter schmunzelnd. In der Samtgemeindebücherei gebe es sogar ein Bücherregal mit plattdeutschem Lesestoff. Leider finde es kaum Beachtung.

„Mein Vater Menno ist Ostfriese und hat jede Menge Bücher mit Kurzgeschichten auf Platt geschrieben. Ich kümmere mich um seine Homepage. Auf Anfrage überließ ich während der Coronazeit Altenpflegern und -pflegerinnen Bücher aus seiner Feder, aus denen die dann wiederum den Senioren vorlasen“, erinnert sich Ufke Janssen.

„Platt sprechen kann ich leider nicht“, bedauert Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel. „Ich verstehe es aber schon. Als Kind bin ich nach der Schule oft mit einem Landwirt aufs Feld gefahren. Da war es ganz normal, Platt zu schnacken. Ich habe das immer als eine sehr angenehme, warme Sprache empfunden“, plaudert auch der Amtshof-Chef ein wenig aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Nagel sieht im Plattdeutschen im Übrigen ein „nicht unwichtiges“ Mittel, Zugang zur vorwiegend älteren, häufig noch Platt sprechenden Bevölkerungsgruppe zu bekommen.