Ladeneinbrecher erbeuten in Harpstedt Wechselgeld

Von: Jürgen Bohlken

Sachdienliche Hinweise erhofft sich die Polizei. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Harpstedt – Noch nicht ermittelte Täter, die in der Nacht zum Sonntag in ein Geschäft an der Burgstraße in Harpstedt einbrachen, sind von einem Nachbarn wahrgenommen, aber nicht erkannt worden.

Der Zeuge sah gegen 3 Uhr früh zwei Personen weglaufen; ein etwaiger dritter Täter könnte sich zu der Zeit noch im Laden befunden haben. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe hatten sich die Unbekannten Zugang zum Ladeninneren verschafft. Sie ließen etwas Wechselgeld mitgehen, aber keine Ware.

Sachdienliche Hinweise etwaiger weiterer Zeugen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941115 entgegen.