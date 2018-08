Max Kruse macht Dana (9) mit spontanem Fanbesuch happy

Werder-Star überreicht persönlich ein Trikot

Mit Stolz trägt Dana Klöker das neue Trikot, das Werder-Stürmer Max Kruse signierte, als er die Neunjährige dieser Tage überraschend in Harpstedt besuchte.

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Schräg gegenüber der Spielhalle an der Großen Eßmerstraße zieht Max Kruse Aufmerksamkeit auf sich. Einige Blicke von Passanten scheinen zu fragen: Kann es sein, dass der Kapitän des Fußballbundesligisten Werder Bremen gerade durch Harpstedt läuft? Kein Zweifel: Er ist’s! Den Offensivspieler verschlägt es in einer sehr sympathischen Mission in die beschauliche Gemeinde.