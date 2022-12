Krippenspiel-Musical in Harpstedt: Wie sich Gottes Plan erfüllt

Teilen

Harpstedt – Als schwungvolles Singspiel kommt am Heiligen Abend im 15-Uhr-Gottesdienst in der Harpstedter Christuskirche das Krippenspiel „Gottes Plan erfüllt sich“ daher, das der Kinderchor „Kirchturmspatzen“ einstudiert hat. Inhaltlich geht es in dem Musical um die messianische Weissagung des Propheten Micha, die sich mit Jesu Geburt im Stall von Bethlehem erfüllt. „Die Übertragung des Gottesdienstes im Livestream ist geplant, zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch unsicher“, teilt die evangelisch-lutherische Gemeinde mit.

Nach eifrigem Proben steigen nun die Vorfreude und das Lampenfieber unter den mitwirkenden Mädchen und Jungen. Das Weihnachtsmusical von Monika Graf, das vor der Bescherung sicherlich mehrere 100 Kinder und Eltern in die Kirche lockt, erzähle in seiner Haupthandlung durchaus die überlieferte, aus dem Lukasevangelium bekannte Weihnachtsgeschichte, wenngleich ausgehend von der prophetischen Weissagung, erläutert Chorleiterin und Regisseurin Daniela Predescu.

Maria und Josef, die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland – diese und viele weitere Protagonisten, die Christen mit dem Geschehen rund um Jesu Menschwerdung verbinden, kommen natürlich vor. Zwölf leicht mitsingbare Lieder kleiden die Weihnachtsbotschaft in ein ansprechendes musikalisches „Gewand“.

Zehn „Kirchturmspatzen“ im Alter von drei bis 16 Jahren werden die etwa 16 Charaktere verkörpern. Einige von ihnen schlüpfen sogar in gleich drei verschiedene Rollen. Um vor diesem Hintergrund einen reibungslosen Ablauf sicherstellen zu können, sorgen zwei Mütter dafür, dass sich der „Kleidertausch“ hinter dem Altar rasch und unkompliziert bewerkstelligen lässt. „Die Wirte werden in diesem Jahr Statistenrollen übernehmen“, verrät Daniela Predescu. Als Erzählerin fungiert Kim Decker, ehemalige Mitstreiterin im Jugendchor „Harmony"s“. Christine Decker hilft bei etwaigen „Texthängern“ als Souffleuse. Tina Cohrsen leistet als Mitorganisatorin und „Frau für das Drumherum“ einen ebenfalls unentbehrlichen Beitrag.

Ein großes Technik-Team unterstützt die Darsteller. Es sorgt für stimmungsvolles Licht, das Einspielen von Musik und den richtigen Sound. 90 Prozent der Kostüme stammen aus einem vorhandenen Fundus. Der Rest wird aus Elternhäusern beigesteuert. Anfang November hatten die Proben begonnen. Zunächst wurde einmal wöchentlich geprobt; in der aktuellen Woche geschieht das täglich.

Aktuell hat eine Erkrankungswelle die jugendlichen Teamer der evangelischen Christusgemeinde erfasst. Damit erklärt sich, warum eine Übertragung auf dem Youtube-Kanal „Kirche Harpstedt“ noch nicht garantiert werden kann. Pastor Gunnar Bösemann bleibt gleichwohl hoffnungsfroh, dass der Livestream zustande kommt. Gelingt das, hätten dann auch diejenigen, die nicht „in Präsenz“ in der (geheizten) Kirche der Krippenspiel-Musicalaufführung beiwohnen können, die Chance, das Stück zu verfolgen – ganz bequem in ihrem Zuhause.

Weitere Gottesdienste zu Weihnachten im Überblick

In der an Heiligabend um 18 Uhr in der Harpstedter Christuskirche beginnenden Christvesper wird Pastor Gunnar Bösemann predigen. Der Posaunenchor unter der Leitung von Klaus Corleis lädt alle Kirchgänger zum „Mitsingen der vertrauten Weihnachtslieder“ ein.

Die 23-Uhr-Christmette hält Pastor Karsten Damm-Wagenitz. Ilka Major spielt die Orgel. Die Christuskirche werde „ganz in den Schein der Kerzen getaucht“ sein, kündigt die evangelisch-lutherische Gemeinde Harpstedt an.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, geht es in der Christuskirche mit einem 10-Uhr-Gottesdienst weiter, den Pastor Gunnar Bösemann hält. Am zweiten Weihnachtstag folgt an selber Stelle ein 10-Uhr-Abendmahlsgottesdienst mit Pastorin Elisabeth Saathoff. Darin stehen die Weihnachtslieder im Mittelpunkt. Die Gemeinde wählt selbst die Lieder aus, die gesungen werden. Organistin i.R. Hedwig Stahl intoniert sie begleitend am Flügel. Sängerin Petra Klusmann rundet den Gottesdienst mit zwei Solostücken ab.