Zum „twinns“-Credo gehört auch: „Kein Applaus für Scheiße!“

Teilen

Freunde „seit 100 Jahren“, ein bisschen wie Zwillinge: Die „twinns“ spielen Songs auf Zuruf. © Alexandra Wolff

Harpstedt/Stuhr – Wer sich auf Feten darüber ärgert, dass sich der DJ trotz wiederholter Bitten penetrant weigert, das eigene Lieblingslied zu spielen, sollte sich vielleicht mal ein Konzert der „twinns“ gönnen: Timo Seggermann aus Bremen (Cajòn, zweite Stimme) und Lars Schneider aus Stuhr (Gitarre, erste Stimme) singen und spielen auf Zuruf sogar Titel, die weniger häufig in vorbereiteten Sets auftauchen. Harpstedt kommt am Sonnabend, 16. September, auf dem Koems-Gelände erstmalig in den Genuss dieses Vergnügens – anlässlich des zweiten Weinfestes auf dem Koems-Gelände.

Zweistimmiger Gesang gehört zu den Markenzeichen der „twinns“. In ihrem Repertoire aus gut 1 000 Songs finden sich Evergreens aus der Zeit handgemachter Live-Mucke (teils sogar aus den 1950er-Jahren) neben aktuellen Chart-Hits, Schlagern sowie Perlen aus Pop und Rock.

Seggermann und Schneider sind in den vergangenen 30 Jahren sowohl in „kuscheligem“ Rahmen ohne viel Equipment als auch auf großen Bühnen aufgetreten – immer nah an der Zuhörerschaft, gern ruhig und besinnlich, auf Wunsch aber auch mit ordentlich Rückenwind.

Das Portfolio imponiert durch seine ungeheure Breite. Feinfühlig machen die „Zwillinge“, die keine sind, einiges möglich, was der herkömmliche Rahmen nicht herzugeben vermag. Dabei kopieren sie Hits und Evergreens nicht einfach. Vielmehr wollen sie deren „Geist“ in drei oder dreieinhalb Minuten vermitteln – „ganz schnörkellos“. Sie „vertwinnen“ sozusagen die Originale und nennen das Ergebnis augenzwinkernd „gehobene Lagerfeuermusik“.

Ihre Antwort auf die Frage, wie sie die Setlist vorbereiten, lautet: gar nicht. „Das Programm ergibt sich meistens schon nach ein bis zwei Songs“, weiß Timo Seggermann. „Früher haben wir uns mal Listen gemacht“, erinnert er sich. „Lars bereitete sie akribisch vor. Das hat dann immer zwei Minuten gehalten. Danach haben die Leute schon was reingerufen. Und das haben wir dann gespielt.“ Das Duo verlässt sich auf die eigene Nahbarkeit, die Resonanz des Publikums und die eigenen Fähigkeiten.

Sie nehmen sich nicht so ernst, sind aber ernst zu nehmen

Die „twinns“ nehmen sich selbst nicht zu ernst, sind aber definitiv ernst und beim Wort zu nehmen. Neben „zweifach vielsaitig“ lautet ihr Credo: „Kein Applaus für Scheiße!“ Sollte jemand also nicht einverstanden mit der Songauswahl sein, darf er seinen Unmut gern kundtun. „Schlimmer wäre es, wenn gar keine Reaktion käme“, sagt Seggermann, wobei er ein dezentes Mit-dem-Fuß-Wippen auch bereits als Reaktion durchgehen lässt. Die Zuhörerschaft weiß es zumeist zu schätzen, dass sich Schneider und Seggermann aus dem Stand sogar an Evergreens wie „One Moment in Time“ (Whitney Houston), „Sympathy for the Devil“ (Rolling Stones) oder „Paris, einfach nur so zum Spaß“ (Udo Jürgens) herantrauen. Wunsch ist halt Wunsch.

Die Gigs sind gelebte Freundeszeit. Wenn ich einen anstrengenden Tag hatte und mit gefühlten 50 Prozent in den Abend gehe, gibt Timo eben 150 Prozent

Seggermann bewundert seinen Bandpartner regelrecht dafür, dass der „eigentlich immer alle Akkorde im Kopf hat und direkt in unsere Stimmlagen transponiert, während er wieder Quatsch erzählt“. Schneider revanchiert sich umgehend mit Lob aus seinem Mund: Die zweite Stimme seines Kompagnons während des so wichtigen Backbeats auf der Cajòn sei „unübertroffen“.

Freunde seien die beiden schon „seit 100 Jahren“, übertreibt Seggermann bewusst. Eigentlich seien sie sogar mehr als das – halt wie Zwillinge. So erklärt sich auch der Name des Duos. „Die Gigs sind gelebte Freundeszeit. Wenn ich einen anstrengenden Tag hatte und mit gefühlten 50 Prozent in den Abend gehe, gibt Timo eben 150 Prozent“, erklärt Schneider das „Zwillingsdasein“. Seggermann nickt zustimmend: „Es bedarf nach den vielen Jahren keiner großen Worte mehr. Das geht einfach nur durch Blicke.“

Gleichwohl: Wie bei echten Zwillingen kommen Reibereien vor. Kostprobe der komischen Art gefällig? „Du verspielst dich häufig“, zwinkert Schneider seinem Kollegen zu, worauf der schlagfertig erwidert: „Dafür bin ich der bessere Sänger.“

Auf die Frage, ob es auch Lieder gibt, die das Duo auf Zuruf nicht live darbieten kann oder möchte, fällt den Musikern ein, dass sie mehrfach den Wunsch nach einem brüllend eingeforderten Dr.-Alban-Song abgelehnt haben.

Klar, es gebe durchaus ein paar Grenzen – schon bedingt durch die Instrumentierung mit Westerngitarre und Cajòn. „AC/DC nimmt man mir nicht ab“, behauptet Schneider. „Nein? Ich hab’s dir abgenommen“, widerspricht Seggermann. Von purer Harmonie zeugt der nachfolgende Drei-Worte-Dialog: „Echt?“ – „Ja“ – „Freund!“