Frank kleine Kruthaup steht als neuer „Vize“ im Harpstedter Amtshof fest

+ © Bohlken Nach der Überreichung der Ernennungsurkunde: Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel, sein künftiger „Vize“ Frank kleine Kruthaup und der Samtgemeinderatsvorsitzende Günter Wöbse (von links). © Bohlken

Harpstedt – „Auf jeden Fall“, antwortete Frank kleine Kruthaup am Donnerstagabend im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ auf die Frage, ob er die Wahl zum Ersten Samtgemeinderat für die Dauer von acht Jahren annehme. Wenig später kamen ihm Worte des Dankes über die Lippen: „Ich freue mich, dass Sie bereit waren, mir das Vertrauen auszusprechen. Das ist schon eine gewichtige und anspruchsvolle Aufgabe, die mich erwartet. Ich bin mir über den Vertrauensvorschuss, den Sie mir geben, durchaus bewusst und werde mir alle Mühe geben, Ihnen diesen Vertrauensvorschuss zurückzuzahlen“, sagte er zum Samtgemeinderat, der ihn mit 21 Ja- bei zwei Nein-Stimmen für die Dauer von acht Jahren gewählt hatte.

Auf Antrag von Horst Hackfeld (HBL) war die Abstimmung geheim vollzogen worden. Wie sein Vorgänger Ingo Fichter tritt kleine Kruthaup als künftiger Erster Samtgemeinderat eine Wahlbeamtenstelle an. Am 1. August wechselt der Noch-Geschäftsführer des Jobcenters im Kreis Vechta (seit 2021) in den Harpstedter Amtshof. Dort hat er sich – wie in den vergangenen 16 Jahren Ingo Fichter – vor allem als Kämmerer um die Finanzen und Haushalte der Samtgemeinde Harpstedt und ihrer Mitgliedsgemeinden zu kümmern. Die nötige Qualifikation bringt der designierte neue Vizechef im Amtshof nach Überzeugung von Verwaltung und Politik mit.

In seiner bisherigen Laufbahn hatte der heute 52-Jährige, der in Rechterfeld (Gemeinde Visbek) wohnt, seit 2015 die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes im Kreis Vechta inne. Davor oblagen ihm in der Vechtaer Kreisverwaltung verantwortungsvolle Aufgaben – unter anderem in den Bereichen Personal und Finanzen. Seine Karriere startete 1994 im Jugendamt.

Führungserfahrung bringt er mit

In seinem bisherigen Berufsleben habe kleine Kruthaup, auch Ehemann und Vater zweier Kinder im schulpflichtigen Alter, „viele Kenntnisse erworben, die für die Aufgaben des Ersten Samtgemeinderates und Kämmerers sehr gut nutzbar sind“, sagte Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel. Auch bringe er die nötigen Führungserfahrungen mit. „Ich persönlich halte ihn für sehr gut geeignet, und die weitaus überwiegende Zahl der im Samtgemeindeausschuss vertretenen Fraktionsmitglieder, die sich darüber ausgetauscht haben, hat das genauso gesehen“, erläuterte der Amtshof-Chef.

Zwei Ausschreibungen waren für die Neubesetzung der Wahlbeamtenstelle erforderlich gewesen. Die Bewerber in Runde eins hatten nach den Worten von Yves Nagel „nicht vollumfänglich überzeugt“. In Runde zwei sei hingegen das Befinden von Politik und Verwaltung über „die Bewerberlage“ deutlich besser gewesen. „Wir hatten schon ein bisschen die Qual der Wahl“, sagte Nagel und fügte hinzu: „Am Ende gab es unterschiedliche Voten dazu, wen man am liebsten gehabt hätte, sodass ich schließlich selbst eine Auswahl von Bewerbern hatte, die ich zur Wahl vorschlagen konnte.“

Bei der Ausübung seines Vorschlagsrechtes orientierte sich der Samtgemeindebürgermeister an dem Meinungsbild, das er aus den Fraktionen vernommen hatte. Der nicht öffentliche Samtgemeindeausschuss (SGA) befasste sich nach Angaben des Ratsvorsitzenden Günter Wöbse (CDU) wiederholt mit der Personalie. Mehrere Bewerber seien dem SGA vorgestellt worden.

Gerade für die Aufgaben des Kämmerers ist es wichtig, dass man nicht nur die nackten Zahlen kennt, sondern auch das, was sich dahinter verbirgt.

Wöbse überreichte Frank kleine Kruthaup am Donnerstag im Rat die Ernennungsurkunde, ließ zusätzlich Blumen sprechen und wünschte dem Amtsnachfolger von Ingo Fichter „ein erfolgreiches Wirken im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde“ sowie „auch etwas Spaß an der Arbeit“. „Wir alle freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen“, fügte er hinzu.

Nachdem kleine Kruthaup seinen Diensteid geleistet hatte, bekräftigte der künftige „Vize“ im Amtshof: „Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal um Ihre Unterstützung bitten, auch beim Kennenlernen der Örtlichkeiten hier in der Samtgemeinde. Gerade für die Aufgaben des Kämmerers ist es wichtig, dass man nicht nur die nackten Zahlen kennt, sondern auch das, was sich dahinter verbirgt. Nehmen Sie mich mit auf die Reise!“ Günter Wöbse sicherte zu: „Das machen wir.“

Stefan Wachholder (CDU) lag an einer würdevollen Verabschiedung von Ingo Fichter. Nach seinem Empfinden habe „unser bisheriger Erster Samtgemeinderat seine Arbeit recht gut gemacht“. Zugleich wünschte sich Wachholder, den personellen Wechsel zum Anlass für einen „Neuanfang bezüglich vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung“ zu nehmen. „Die Außenwahrnehmung ist nicht die beste. Da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten – im Bewusstsein, dass wir alle im selben Boot sitzen“, bekräftigte er unter Beifall. Was die Verabschiedung von Ingo Fichter und die Würdigung seines 16-jährigen Wirkens in der Verwaltung angehe, „werden wir eine Lösung finden“, versprach Günter Wöbse.

boh