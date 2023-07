Jugendpfleger zu Folgen von Lockdowns und Digitalisierung: Abgleiten in Anonymität

Nach Unterrichtsschluss holt die aus einem Modellversuch hervorgegangene JuH Jugendliche sozusagen ab. Ihre Form offener Jugendarbeit hat in Harpstedt eine 40-jährige Erfolgsgeschichte geschrieben. © Bohlken

Harpstedt – „Meine Kollegin Annelen Voß schaut auf 40 Jahre zurück. Bei mir sind es 13. Die letzten Jahre waren sehr turbulent. Die Jugend hat sich stark verändert“, sagte Jugendpfleger Markus Pieper in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinde-Sozialausschusses. Der 1980er-Jahr-Schulcharme der Delmeschule sei den Mädchen und Jungen egal. „Sie wollen bei uns ihren Freiraum.

Offene Jugendarbeit zu betreiben, heißt eben: Wir stellen ihnen einen Bereich zur Verfügung, in dem sie ihre Persönlichkeit entwickeln können. Dazu gehört es für sie auch, die eine oder andere Dummheit auszuleben“, verschwieg Pieper nicht.

Er habe sich mit Kollegen aus dem Saarland und aus Berlin über die Auswirkungen der Kontaktverluste in der Coronazeit unterhalten. Pieper: „Es sieht eigentlich in Deutschland überall gleich aus. Die Jugendlichen haben sich in den Lockdowns sehr zusammengerissen. Sie haben festgestellt, dass sie sich auf sich selbst verlassen müssen. Jetzt aber fällt es vielen sehr schwer, wieder in die Gänge zu kommen und Dinge in Gemeinschaft zu tun, bei denen sie sich auf andere verlassen müssen.“

Allmählich kehre das zwar zurück (was sich auch an den vier gut ausgebuchten Fahrten im Ferienspaßprogramm bemerkbar mache), „aber wir müssen schon pushen, arbeiten, mit den Jugendlichen, reden und sie so nehmen, wie sie sind“, sprach Pieper aus Erfahrung. Er stelle „eine große Unsicherheit“ fest und habe den „Eindruck, dass die „Selbstwahrnehmung sehr verkümmert“ sei. Die beruflichen Perspektiven für Jugendliche seien aktuell besser denn je, aber eben diese Vielfalt der Möglichkeiten bewirke nicht selten Überforderung. „Irgendwas mit Medien“ komme dann beispielsweise als Antwort auf die Frage nach dem Berufswunsch.

Über die Auswirkungen der verordneten Distanz während der Pandemie seien sich die Fachleute uneins. „Das ist ein Kuchen, der ist noch nicht mal im Ofen; der ,geht" noch“, sagte Pieper und schob sogleich einen weiteren bildlichen Vergleich nach: „Bei einem Baum weiß man ja auch nicht, wie er wachsen wird. Irgendwann kommt man vielleicht zu der Erkenntnis, dass er zu viel Wind von der Seite oder zu wenig Wasser gekriegt hat.“

Mit Beginn einer Ausbildung kämen vormalige Schüler für gewöhnlich „nicht mehr jeden zweiten Tag vorbei und kaufen sich bei uns "ne Cola“, sprach Pieper den Verlust der Bindung an die Jugendpflege Harpstedt (JuH) an. Seine Kollegin und er könnten letztlich nur bekräftigen: „Unsere Türen bleiben offen, ob ihr nun Probleme habt, reden oder einfach nur bei uns sein wollt.“

Annelen Voß erwähnte einen aktuellen Flyer einer Landesarbeitsgemeinschaft, aus dem hervorgehe, was offene Jugendarbeit bedeute. „Alles das, was da drinsteht, setzen wir tatsächlich um“, betonte sie. „Die haben sich nicht mit uns nicht abgesprochen“, beteuerte Markus Pieper zur allgemeinen Erheiterung.

Wertvoll für die JuH sei, so Voß, das Netzwerk innerhalb der Samtgemeinde Harpstedt (mit den Vereinen vor Ort, die Ferienspaktionen anbieten), aber auch im Landkreis (mit den Jugendpflegen/-zentren sowie dem Jugendamt). „Markus und ich stellen fest, dass es unheimlich wichtig ist, das Gespräch zu suchen – ob mit Kindern, Jugendlichen oder Eltern. Im Zuge der Digitalisierung tritt nach unserer Erfahrung immer mehr eine Anonymisierung ein. Wir bemerken, dass Jugendliche gar nicht mehr so viele Kontakte haben und nicht mehr so gerne aufeinander zugehen mögen. Deswegen läuft beispielsweise die Ferienspaß-Anmeldung bei uns nicht digital. Wir halten den persönlichen Kontakt, auch mit den Eltern, für unheimlich wichtig“, sagte Voß, die vor dem Eintritt in den Ruhestand steht. Dahinter stecke das „Konzept der Niedrigschwelligkeit“, ergänzte Pieper. Wenn Eltern kämen, um die Teilnahmegebühr für Ferienspaßaktionen zu bezahlen, „lernen sie gleich unsere Räume“ kennen. Das sei auch eine gute Werbung für die JuH.

Dass die Jugendpflege längst unentbehrlich ist und auf ihre Entwicklung stolz sein kann, war unstrittig im Sozialausschuss. boh