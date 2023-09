Jan Herzog coacht Kunden zu erholsamem Schlaf

Von: Jürgen Bohlken

Auf stressbedingte Schlafstörungen spezialisiert: Schlafcoach Jan Herzog. © -

Harpstedt – Sein Mitte August von Oyten an die Königsberger Straße in Harpstedt umgezogenes Unternehmen SGC Business kommt „mit einer Handvoll“ Mitarbeitenden aus. Jan Herzog verdient sein Geld zwar keineswegs im, aber mit dem Schlaf – genauer gesagt: mit Coaching wider Schlafstörungen.

Leistungssportler, Unternehmer sowie generell Leute, „die beruflich Gas geben“ und häufig zudem durch kleine Kinder einer Zweitbelastung ausgesetzt sind, zählt der 28-Jährige zu seinem Kundenkreis. Und der wächst stetig – nach eigenen Angaben allein im August um eine zweistellige Zahl.

Schon Herzogs eigene Reise zum gesunden Schlaf begann mit schlaflosen Nächten, häufigen Wachphasen, Albträumen und Schlafwandeln. „Mit 18 Jahren habe ich sogar mein Abitur verschlafen“, verrät er.

Nach schließlich doch bestandener Reifeprüfung qualifizierte er sich zum Personal Trainer, stieg 2014 in die väterliche Firma „Herzog Gesunde Bewegung“ in Brinkum ein und genoss 2018 eine Schlafcoaching-Ausbildung im Institut von Prof. Günther Amann-Jennson. Als Partner der von diesem Schlafpsychologen gegründeten Firma vertreibt er heute auch deren Produkte.

„Superschläfer"-Podcast

Obendrein macht Herzog mit einem „Superschläfer“-Podcast von sich reden. „Ganz besonders geil war die Folge 167“, urteilt er. Da sei es um Kinder eines Berliners gegangen. Die beiden Jungen (11 und 14) seien wegen schlechten Schlafs zu erschöpft gewesen, um zur Schule zu gehen. Die Fehltage des Elfjährigen hätten mit acht therapeutischen Bausteinen (inklusive schlaffördernder Lichtumgebung und Abend/Nacht-Musik) um 58 Prozent reduziert werden können – und die seines drei Jahre älteren Bruders sogar um 79 Prozent. Der Pro-Kopf-Preis für das Komplettcoachingpaket bewegte sich allerdings bei happigen 5 500 Euro pro Person.

„Weit über 95 Prozent, die länger eine psychische Erkrankung haben, bekommen Schlafprobleme, weil sich das Schlafprofil mit Leicht-, Tief- und REM-Schlafphasen komplett verändert. Prof. Amann-Jennson fand heraus: Eine psychische Erkrankung geht ganz oft mit einer REM-Schlafphasenverschiebung einher. Man kann über den Schlaf messen, dass jemand zum Beispiel eine Depression hat. Das ist unglaublich spannend“, findet Herzog.

Die Frage, die ihn als Coach umtreibt: „Was braucht der gestresste Mensch für erholsamen Schlaf?“ Verbreitete Verhaltensregeln wie etwa „Duschen Sie am Abend!“ hält Herzog für Schwachsinn, „weil sich der Mensch in dem Moment, in dem er Stress hat, nicht mehr daran hält“. Seinen eigenen Anspruch formuliert er so: „Ich will ein Umfeld schaffen, das dich als mein Kunde therapieren kann.“

Seine Firma habe sich auf das Thema Stress spezialisiert. „Damit sind wir im deutschsprachigen Raum führend“, sagt der 28-Jährige selbstbewusst. Gestresste Menschen könnten für gewöhnlich sehr schnell einschlafen, hätten aber häufig Durchschlafprobleme; am Morgen darauf setzten ihnen „Energielöcher“ oder auch eine niedrige Reizbarkeitsschwelle zu.

„Wir haben in den letzten Jahren ein paar 100 Kunden betreut“, erwähnt Herzog. Auf Wunsch seiner Klienten kommen Schlafanalysemessgeräte mit Brustgurt und Sonden zum Einsatz. Die sollen die „Herzratenvariabilität“ messen. Das, so Herzog, sei „einer der direktesten Biomarker, der Aufschluss darüber gibt, wie viel Stress oder Entspannung unser Nervensystem gerade hat“. Der Coach richtet sein Hauptaugenmerk nicht auf die Dauer, sondern auf die Qualität des Schlafes. „Wir haben eigene Methoden entwickelt, um herauszufinden, woher Durchschlafstörungen oder Erschöpfungszustände resultieren. Wir arbeiten mit standardisierten wissenschaftlichen Fragebögen“, so Herzog. Eingang in die Analyse fänden auch Fotos vom Schlafumfeld der Kunden.

„Wir gucken uns genauso die ,Hardware’ an. Heißt: Wir schauen etwa, ob jemand in der Nähe von Hochspannungsleitungen wohnt oder etwa in einer belebten Innenstadt. Findet sein Handy allein 42 Wlan-Router, verwundern Probleme des Nervensystems, sich in der Nacht zu regenerieren, nicht wirklich. Wir haben einen Katalog von über 50 möglichen Ursachen für Schlafstörungen“, sagt Herzog.

Dazu gehöre das „Blaulicht“-Thema: „Moderne LED haben ein einseitig verändertes Lichtspektrum. Schaue ich abends 15 Minuten auf meinen LED-Fernseher, produziert mein Körper das Stresshormon Cortisol, und die Melatonin-Ausschüttung wird unterbrochen.“

Außerdem kann man sich sicher leicht vorstellen, für welch ein feudales Fest aus allergischen Reaktionen über 100 Stoffwechselgifte im Schweiß in Kombination mit der Hausstaubmilbe sorgen.

Das wiederum habe mit dem (im Vergleich mit Tageslicht) zu hohem Blau-Anteil zu tun. Helfen könnten spezielle Brillen, die eben diese Frequenzen herausfiltern. Ebenso im Interesse eines stressreduzierenden Raumklimas sei Bernsteinlicht im Schlafzimmer.

Doch es gebe noch diverse andere Faktoren. „Damit die Schlafphasen ablaufen können, brauchen wir die Nacht über verschiedene klimatische Bedingungen. Zwischen 16 und 18 Grad reichen für gewöhnlich beim Einschlafen aus, weil der Körper – bedingt durch die Verdauung – dann noch sehr viel Eigenwärme produziert und folglich abgekühlt werden will. Gelingt in dieser Phase das Herunterregulieren nicht, wachen wir dauernd auf. Im zweiten Teil der Nacht sinkt die Körpertemperatur um einen bis anderthalb Grad. Das Blut wandert aus den Extremitäten in die Körpermitte. Jetzt muss der Körper schleunigst gewärmt werden. Hinzu kommt: Er schwitzt in der Nacht bis zu einen Liter über die Haut aus. Wird aus feucht-heiß dann kalt-feucht, bewirkt das eine Unterbrechung der Regeneration. Zusätzlich können sich Muskeln und Faszien zusammenziehen – und Nacken oder Rücken verspannen. Außerdem kann man sich sicher leicht vorstellen, für welch ein feudales Fest aus allergischen Reaktionen über 100 Stoffwechselgifte im Schweiß in Kombination mit der Hausstaubmilbe sorgen“, erläutert Herzog schmunzelnd. Das geeignetste Material für ein gesundes Bettklima sei nicht nur nach seiner Überzeugung Schafschurwolle. Zu diesem Ergebnis komme auch eine Metastudie der University of Sydney. Herzog hat diverse Produktlösungen für mehr Schlafqualität im Angebot.

Einige Empfehlungen gibt es sogar gänzlich kostenlos, etwa diese: Schlafen in Schräglage soll den nächtlichen Harndrang vermindern.