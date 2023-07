Transporter zwei Tage nach Diebstahl im Wald entdeckt

Von: Jürgen Bohlken

Der Diebstahl gibt einige Rätsel auf. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Harpstedt/Ippener – Ein am späten Sonnabendnachmittag gegen 17 Uhr von einem Zimmereigelände „Auf dem Esch“ in Harpstedt gestohlener Transporter ist am Montag im Wald zwischen Groß Ippener und Harpstedt aufgefunden worden.

Wie die Diebe das Fahrzeug gestartet, wofür sie es gebraucht und warum sie es dann zurückgelassen haben, ist noch unklar. Letzte Gewissheit darüber, ob aus dem Transporter etwas gestohlen worden ist, hatten die Eigentümer am Dienstagmorgen auch noch nicht. „Es scheint aber so zu sein, dass unser Werkzeug, das sich im Auto befand, noch vollständig vorhanden ist“, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung seitens der Zimmerei.