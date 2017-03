Umlage rauf um 500.000 Euro?

„Das Nötigste an investiven Maßnahmen steht im Etatentwurf. So viel, um richtig nach vorn zu kommen, hingegen nicht“, beurteilt Herwig Wöbse die Haushaltsspielräume.

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Die für 2017 geplanten Investitionen der Samtgemeinde bewegen sich auf einem mittleren Niveau. Als größter Brocken im Haushaltsentwurf schlägt die Südfassadensanierung an der Grundschule Harpstedt mit 350. 000 Euro im Ansatz zu Buche. Ob sich die aktuell enthaltene Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 500 .000 auf 5,6 Millionen Euro als mehrheitsfähig erweist oder zum „Zankapfel“ mutiert, entscheidet sich am 30. März bei der abschließenden Beratung des Etats im Samtgemeinderat. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Hotel „Zur Wasserburg“.

Unter Berücksichtigung der Erhöhung vereinnahme die Umlage 62,5 Prozent der Steuerkraft der Mitgliedskommunen, erläuterte Verwaltungschef Herwig Wöbse auf Nachfrage unserer Zeitung. Das bewege sich in etwa im Durchschnitt. „In früheren Jahren lagen wir schon mal bei 56 Prozent, aber schon mal bei 69.“ Gleichwohl weiß Wöbse: „Eine Anhebung der Samtgemeindeumlage um 500. 000 Euro tut der einen oder anderen Mitgliedsgemeinde schon weh.“

Im Unterschied zum Haushaltsplan 2016 mit einem kalkulierten Defizit von gut 250. 000 Euro im Ergebnisetat beinhaltet das Zahlenwerk für 2017 einem Überschuss von etwa 150. 000 Euro. Das heißt, die Kommune kann die Schuldentilgung aus Überschüssen des laufenden Geschäfts bewerkstelligen. Wenngleich dies vielen Kommunen längst nicht mehr gelingt, soll das eigentlich der Normalfall sein. Der Schuldenstand der Samtgemeinde betrug Anfang 2017 laut Wöbse 1,93 Millionen Euro. „Läuft's gut“, werde die Samtgemeinde Kreditermächtigungen aus den beiden vergangenen Jahren mit einem Gesamtvolumen von rund 1,45 Millionen Euro gar nicht oder zumindest größtenteils nicht benötigen, so die Einschätzung des Verwaltungschefs. Denn erfahrungsgemäß würden nicht alle investiven Maßnahmen umgesetzt. Zudem blieben die tatsächlichen Kosten oft unter den veranschlagten Summen, wie dies zuletzt bei der Westfassadensanierung an der Oberschule der Fall war. Daran, dass der Kostenrahmen für die Grundschulsüdfassade weit enger abgesteckt ist, ließ Wöbse keinen Zweifel. „Das Nötigste an investiven Maßnahmen steht schon im Haushaltsentwurf. So viel, um richtig nach vorn zu kommen, hingegen nicht“, beurteilt der Bürgermeister die Haushaltsspielräume. Der Landkreis habe’s da besser. Er plane mit hohen Investitionen, komme ohne Kredite aus, rechne mit hohen Ergebnisüberschüssen und könne noch Schulden abbauen.

Wöbse hätte sich durchaus vorstellen können, zwecks Substanzerhalt an den Schulen 2017 mehr zu machen, als geplant ist; das wäre allein schon aus energetischer Sicht sinnvoll, aber dafür reichten die Mittel nicht. Und so wird die Samtgemeinde das Sanierungspaket wohl über Jahre hinweg abarbeiten; Handlungsbedarf gebe es an noch an Schulfassaden „in allen Himmelsrichtungen“, so Wöbse.

Auch beim Ausbau von Gemeindeverbindungsstraßen kocht die Samtgemeinde auf Sparflamme. Gerade mal 200 000 Euro sieht der Etatentwurf 2017 dafür vor, ohne bereits eine konkrete Maßnahme zu benennen. Wöbse ahnt: Sollte die Politik sich dazu durchringen, den Groß-Ippener-Weg in Schuss zu bringen, wird diese Summe nicht ausreichen. Ansonsten finden sich viele vier- und fünfstellige Investitionsposten im Etatentwurf wieder.

Bei den laufenden Kosten „drücken“ die Aufwendungen für Personal. Die gehen nicht nur als Folge höherer Tarifabschlüsse nach oben, sondern vor allem auch wegen eines deutlich erweiterten Angebotes in der Kinderbetreuung. Betreuungszeiten sind verlängert worden; Krippen waren vor einem Jahrzehnt noch gar kein Thema.

Der Zuschussbedarf für die Kitas hat sich binnen sieben Jahren auf knapp zwei Millionen Euro verdoppelt.