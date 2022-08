Inklusiver Harpstedter Chor: „Töne So anders“ – für alle

Von: Jürgen Bohlken

Im „Heidehotel“ hat sich der Chor bestens aufgehoben gefühlt. © „Töne So anders“

Harpstedt – Getreu der Titelzeile des Roland-Kaiser-Liedes „Ich glaub, es geht schon wieder los“ ist der inklusive Harpstedter Chor „Töne So anders“ nach langer Coronapause auf Reisen gegangen – für vier Tage.

Im „Heidehotel“ in Bad Bevensen genoss die Gruppe ein verlängertes Chorwochenende unter dem Projekttenor „Töne für alle“. „Neben der wundervollen Lage in der Natur, dem guten Essen und einer für den abendlichen Plausch einladenden Dachterrasse war die Barrierefreiheit das Besondere an dem Hotel“, erläutert Sprecher Reiner Lüllmann.

Die Finanzierung der Reise sei durch eine Kulturförderprämie möglich gewesen, die der Landkreis schon 2019 gewährt habe. „Wir konnten das Geld nur zunächst, in der schwierigen Coronazeit, nicht ausgeben“, so Lüllmann. Natürlich sei während des Aufenthaltes in der Lüneburger Heide auch geübt worden. Das klappte nach den Worten Lüllmanns prima – trotz ausschließlich „digitaler Verbundenheit“ mit Ika Major; beim abschließenden Mitmachkonzert war die Chorleiterin indes mit von der Partie.

Mitmachkonzert als Abschluss

„Töne So anders“ wertet sowohl den Auftritt als auch das ganze Projekt „Töne für alle“ als vollen Erfolg. Im Rahmen des Sonntagskonzertes hätten die Besucher des Heidehotels das Angebot, von ihren Plätzen aus in die Lieder einzustimmen, sehr gern angenommen. Die Texte wurden per Beamer auf eine Leinwand projiziert. „So hatte jeder – auch noch in der letzten Reihe – die Möglichkeit, sie abzulesen, um die Lieder lautstark mitzusingen“, erläutert Reiner Lüllmann. Mit Dankbarkeit erfüllten den Chor das vorbildliche Entgegenkommen und das freundliche Auftreten der gesamten Hotelbelegschaft.

Wenn die Möglichkeit besteht und die Pandemie es zulässt, würde „Töne So anders“ im kommenden Jahr gern eine weitere Reise dieser Art mit einem Gesangswochenende verbinden.