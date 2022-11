Doppelte Ehrung für Martina Buschheuer

Die U7-Fußballer der Spielgemeinschaft mit Jeremias Thielsch, Martina Buschheuer und Maria Delis-Meyer (hinten, von links). © Rottmann

Harpstedt – Bereits zum 25. Mal hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) deutschlandweit den Ehrenamtspreis verliehen. Martina Buschheuer vom Harpstedter Turnerbund (HTB) darf sich zu den niedersächsischen Kreissiegern zählen – und demnächst auch zum „Club 100“. Eine doppelte Würdigung ihres Engagements.

Ihr heute 13-jähriger Sohn Samory hatte bei der Erzieherin die Begeisterung für den Fußball geweckt. Vor neun Jahren begann die „Kickerkarriere“ des Jungen. Seine Mutter begleitete ihn zu den Spieltagen und Turnieren, um ihn nach Kräften anzufeuern. Ihre Aufgaben innerhalb des Vereins nahmen mit den Jahren zu. „Im Hintergrund habe ich organisatorische Dinge für die Mannschaft meines Sohnes von der G- bis zur D-Jugend erledigt. Dazu gehörten das Führen der Mannschaftskasse, das Kümmern um das Catering bei Heimspieltagen – gemeinsam mit den Eltern – sowie das Bestellen neuer Trikots, Trainingsanzüge, Jacken und Sporttaschen. Ebenso das Besorgen von Geschenken für die Kinder und Trainer“, blickt Buschheuer zurück.

Die C-Lizenz hat sie nun in der Tasche

2018 sprach Jugendwartin Doris Klaassen sie an und fragte sie, ob sie Zeit und Lust hätte, die Ballspielgruppe (Bambini) zu übernehmen. Martina Buschheuer ließ sich darauf ein. Von da an ging es dann richtig los mit ihrem ehrenamtlichen Engagement. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Mannschaften hinzu. Aktuell trainiert Buschheuer die G-Jugend (U5, U6, U7), zudem die jüngere F-Jugend (U8). Ihr zur Seite stehen die Co-Trainerinnen und -Trainer Jeremias Thielsch, Maria Delis-Meyer und Olivia Drawhorn. Mit finanzieller Vereinsunterstützung nutzte sie schließlich die Gelegenheit, sich im Fußballsport weiterzubilden. „Im Februar 2020 nahm ich an einer Kurzschulung im Kinderfußball teil, gefolgt vom DFB-Kindertrainer*innen-Zertifikat im Jahr 2021. Und im letzten Monat konnte ich erfolgreich meine C-Lizenz als Trainerin abschließen“, erzählt Martina Buschheuer nicht ohne Stolz. Im Mittelpunkt jeder Übungsstunde stehe der Spaß am Fußballspielen.

Eine Herzensangelegenheit seien ihr Bewegung und der sportliche Ausgleich für die Kinder. „Durch meinen Beruf als Erzieherin in der Kita Waldburg sehe ich, wie enorm wichtig das ist. Ich liebe die Arbeit mit Kindern und freue mich, wenn ich ihnen wichtige Grundlagen für ihr zukünftiges Leben mit auf den Weg geben und dadurch zu ihrer positiven Entwicklung beitragen kann. Das Schönste daran ist: Ich bekomme sehr viel an Vertrauen und strahlende Augen von den Kindern zurück. Täglich kommen neue Herausforderungen. Kinder entwickeln sich nun mal ständig weiter. Das Herausfordernde ist aber gleichzeitig auch spannend“, findet Martina Buschheuer.

„Hall of Fame“ für Ehrenamtliche

Die Preisträgerin wird gemeinsam mit einer Person ihrer Wahl vom 10. bis 12. März kommenden Jahres an einem „Dankeschönwochenende“ des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen teilnehmen. „Ich freue mich sehr darüber, dass mein Einsatz für den Vereinssport auf diese Weise gewürdigt wird“, unterstreicht die Trainerin.

Tragende Säulen der Vereine Rund 1,7 Millionen Menschen engagieren sich in der Bundesrepublik als Ehrenamtliche in fast 24 500 Vereinen rund um den Fußball. Deren Einsatzwillen und Begeisterungsfähigkeit zu würdigen, hält der Deutsche Fußball-Bund für wichtig. Dass die Freiwilligen tragende Säulen der Vereine sind, ohne die kaum etwas liefe, ist den DFB-Funktionären bewusst.

Als weiteres Highlight gehört sie vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 dem „Club 100“ an, einer „Hall of Fame“ des DFB für Ehrenamtliche. Aus den Menschen, die sich deutschlandweit freiwillig und aufopferungsvoll für den Fußballsport engagieren, werden damit Ehrenamtliche gewürdigt; die hundert engagiertesten rücken für ein Jahr in den „Club 100“. Und zu diesem erlauchten Kreis gehört demnächst eben auch Martina Buschheuer. Diese Auszeichnung erfüllt den HTB ebenfalls mit Stolz.

Buschheuer erhält nicht nur eine DFB-Urkunde. Sie darf im Herbst gemeinsam mit einer Person ihrer Wahl ein Länderspiel im Stadion live verfolgen. Die Tickets dafür, Übernachtungen sowie die An- und Abreise und ein Gala-Abend sind im „Dankeschönpaket“ inbegriffen. Zusätzlich erhält die Jugendabteilung zwei hochwertige Mini-Tore.

„Martina ist einfach ein klasse Typ. Sie ist für unseren Verein und für die Kinder, die sich dem Fußballsport zuwenden wollen, unersetzlich. Sie lebt den Kinderfußball und gibt die Philosophie an die Eltern weiter. Mit viel Engagement und ihrer freundlichen, offenen Art im Umgang mit den Kindern hat sie diesen Bereich geformt und weiterentwickelt. Mit ihrer Empathie ist sie wirklich ein Glücksgriff für die Kinder, die Eltern und letztendlich auch für den Verein“, lobt Doris Klaassen, Jugendleiterin innerhalb der Fußballspielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener (SG DHI) die Geehrte.

Interessierte, die Lust haben, sich als Trainer oder Trainerin im Team von Martina Buschheuer zu engagieren, können sich bei Doris Klaassen unter Telefon 0174/32 96 846 melden.

